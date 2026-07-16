Foto-Point auf dem Häusling fertiggestellt: Gemeinschaftsprojekt setzt Blick aufs Krönchen in Szene

(wS/si) Siegen 16.07.2026 | Der Foto-Point auf dem Häusling in Siegen ist fertiggestellt. Nachdem der markante Holzrahmen bereits seit dem vergangenen Jahr Besucherinnen und Besucher zu Erinnerungsfotos mit Blick auf das Siegener Krönchen einlädt, haben am Dienstag, den 14. Juli, Vertreterinnen und Vertreter des Stadtmarketings Siegen, von Westenergie, der Siedlergemeinschaft Münterweg-Winchenbach / Verband Wohneigentum NRW sowie Stadtförster Marcus Teuber das erfolgreich abgeschlossene Gemeinschaftsprojekt gewürdigt. Mit den nun ergänzten Informationstafeln der Siedlergemeinschaft ist der Foto-Point komplett.

Die Wahl des Standorts fiel bewusst auf den Häusling. Der Aussichtspunkt zählt seit vielen Jahren zu den beliebtesten Fotospots der Stadt und bietet einen der bekanntesten Blicke auf die Siegener Oberstadt mit der Nikolaikirche und ihrem goldenen Krönchen. Gemeinsam mit dem Stadtförster griff das Stadtmarketing diesen bereits etablierten Blick auf und entwickelte die Idee, ihn mit einem großformatigen Holzrahmen gezielt in Szene zu setzen. Die ergänzten Informationstafeln runden den Foto-Point ab und laden dazu ein, den besonderen Ausblick bewusst zu erleben.

Entstanden ist das Projekt im Rahmen der Initiative „Westenergie vor Ort“. Ziel des Förderprogramms ist es, bürgerschaftliches Engagement zu unterstützen und gemeinsam mit lokalen Vereinen Projekte umzusetzen, die einen nachhaltigen Mehrwert für die Allgemeinheit schaffen. Die Siedlergemeinschaft Münterweg-Winchenbach / Verband Wohneigentum NRW übernahm als Projektträger die Anschaffung des Bilderrahmens, Westenergie förderte die Umsetzung finanziell. Das Stadtmarketing Siegen koordinierte die Planung und Umsetzung.

Auch der städtische Forst war maßgeblich an der Realisierung beteiligt. Stadtförster Marcus Teuber begleitete gemeinsam mit dem Stadtmarketing die Auswahl des geeigneten Standorts. Er und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernahmen die fachgerechte Montage des Holzrahmens im Gelände und sorgten dafür, dass sich die Installation harmonisch in das Umfeld des Naherholungsgebietes einfügt.

„Der Häusling gehört seit Langem zu den Orten, an denen Besucherinnen und Besucher ganz selbstverständlich ihre Kamera oder ihr Smartphone zücken. Mit dem Foto-Point haben wir diesen ikonischen Blick auf das Krönchen bewusst aufgegriffen und weiterentwickelt. Dass dies gemeinsam mit einem engagierten Verein, Westenergie und dem Stadtförster gelungen ist, zeigt, wie erfolgreich Kooperationen sein können, wenn alle ein gemeinsames Ziel verfolgen“, sagt Katja Teixeira, Geschäftsführerin des Stadtmarketings Siegen.

Peter Imhäuser von Westenergie betont: „Mit der Initiative Westenergie vor Ort unterstützen wir Projekte, die von engagierten Menschen vor Ort angestoßen werden und einen nachhaltigen Mehrwert für die Gemeinschaft schaffen. Der Foto-Point am Häusling ist ein gelungenes Beispiel dafür, wie aus einer guten Idee ein attraktiver Ort für viele Menschen entstehen kann.“

Für die Siedlergemeinschaft Münterweg-Winchenbach freut sich Jana Hochhardt über den erfolgreichen Abschluss: „Als Verein möchten wir unser Lebensumfeld aktiv mitgestalten. Es ist schön zu sehen, dass aus einer gemeinsamen Idee ein Ort entstanden ist, der von allen Menschen genutzt werden kann und den Blick auf eines der bekanntesten Wahrzeichen Siegens auf besondere Weise in Szene setzt. Unser Dank gilt allen Partnerinnen und Partnern, die dieses Projekt möglich gemacht haben.“

Mit dem Foto-Point ist auf dem Häusling ein weiterer attraktiver Anlaufpunkt entstanden, der Naherholung, Heimatverbundenheit und touristische Attraktivität miteinander verbindet. Das Projekt zeigt beispielhaft, wie unterschiedliche Akteurinnen und Akteure gemeinsam öffentliche Räume aufwerten und einen Mehrwert für Bürgerinnen, Bürger und Gäste schaffen können.

v.l.n.r.: Marcus Teuber (Stadtförster), Marcel Lauber, Reinhard Gerhard, Lars Scholz (alle Siedlergemeinschaft), Peter Imhäuser (Westenergie), Simone Fechtner, Carola Habermehl, Jürgen Habermehl, Jana Hochhardt (alle Siedlergemeinschaft), Katja Teixeira (Stadtmarketing).