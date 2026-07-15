Sporthelfer-I-Ausbildung an der Esther-Bejarano-Gesamtschule: 13 Schüler bereit für den Einsatz

(wS/ebg) Freudenberg 15.07.2026 | Dreizehn Schülerinnen und Schüler des neunten Jahrgangs der Esther-Bejarano-Gesamtschule in Freudenberg haben erfolgreich die Sporthelfer-I-Ausbildung abgeschlossen. An insgesamt sechs Blockterminen setzten sich die Jugendlichen jeweils einen ganzen Schultag lang in der Sporthalle intensiv mit den vielfältigen Aufgaben eines Sporthelfers auseinander.

Auf dem Programm standen unter anderem das sichere Planen und Leiten von Spielen und Übungsstunden, Unfallverhütung und Aufsichtspflicht, Erste Hilfe bei Sportverletzungen sowie das Auftreten vor Gruppen. Auch kleine Spiele, Trendsportarten, Teambuilding und die inklusive Gestaltung von Sportangeboten gehörten zur Ausbildung.

Am 14. Juli fand der offizielle Abschluss statt. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde überreichte Herr Link allen dreizehn Absolventinnen und Absolventen persönlich ihre offiziellen Sporthelfer-Urkunden. Als Anerkennung erhielten sie zudem ein offizielles Sporthelfer-T-Shirt, das sie künftig bei ihren Einsätzen auf dem Schulhof tragen werden.

Nach den Sommerferien wollen die frisch ausgebildeten Sporthelferinnen und Sporthelfer das Schulleben aktiv mitgestalten: Einsätze im Pausensport, Unterstützung und Leitung von Sport-AGs sowie Mithilfe bei Schulveranstaltungen wie Fußball- und Volleyballturnieren, dem „Tag der Herausforderungen“ des 5. Jahrgangs oder einem Sponsorenlauf sind geplant. Erste Ideen für eigene AG-Angebote wurden bereits während der Abschlussrunde entwickelt.

Mit der erfolgreichen Ausbildung legen die Jugendlichen zugleich den Grundstein für ein späteres Engagement im Sportverein oder die Teilnahme an der weiterführenden Sporthelfer-II-Ausbildung.

Foto: Esther-Bejarano-Gesamtschule Freudenberg