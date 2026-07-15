1000 Euro für den Förderverein: Norma unterstützt Realschule Kreuztal

(wS/sb) Kreuztal 15.07.2026 | Die Realschule Kreuztal hat am Mittwoch, den 17. Juni 2025, eine großzügige Spende erhalten. Vertreter der Norma Lebensmittelfilialen Stiftung & Co. KG überreichten dem Förderverein der Schule einen Scheck über 1000 Euro. Neben der finanziellen Unterstützung vereinbarten beide Seiten eine engere Zusammenarbeit bei der Berufsorientierung der Schülerinnen und Schüler.

Für den Besuch an der Ernst-Moritz-Arndt-Realschule waren gleich drei Norma-Vertreter angereist: Frau Hunhold, Bereichsleiterin für Aus- und Fortbildung, Herr Arenz, Bereichsleiter für das Siegerland und den Oberbergischen Kreis, sowie Herr Müller, Filialleiter der Norma-Filiale in Kreuztal. Den symbolischen Scheck nahm Frau Stahlschmidt als stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins entgegen. Auch die Schülerschaft war vertreten: Schülersprecherin Lamyae El Hasnaoui und Schülersprecher Kajeenth Rajalingam bedankten sich im Namen aller Schülerinnen und Schüler für die Unterstützung. „Es ist schön, als Schule gesehen und wertgeschätzt zu werden“, betonten sie.

Im Anschluss an die Übergabe kamen die Gäste und Mitglieder der Schulgemeinschaft bei einem gemütlichen Beisammensein ins Gespräch. Im Mittelpunkt stand dabei die Zusammenarbeit bei der Berufswahl. Die Norma-Vertreter informierten über die vielfältigen Ausbildungsberufe und Karrierewege, die das Unternehmen anbietet, und berichteten davon, wie intensiv Auszubildende und Studierende im Unternehmen begleitet und gefördert werden.

Realschulrektor Herr Koch unterstrich in diesem Zusammenhang den hohen Stellenwert, den die Vorbereitung auf die Berufswelt an der Realschule Kreuztal hat. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit lokalen Unternehmen und Filialen seien daher ausdrücklich erwünscht.

Beide Seiten möchten die Kooperation nun vertiefen, um die Schülerinnen und Schüler noch besser bei der Berufswahl zu begleiten. Geplant sind unter anderem Praktika, Infoveranstaltungen und gemeinsame Projekte. Die Spende der Norma wird dem Förderverein dabei helfen, die Schülerschaft auch in Zukunft gezielt zu unterstützen und die Schule weiter zu stärken.

Foto: Vertreter der Norma Lebensmittelfilialen Stiftung & Co. KG überreichten einen Scheck über 1000 Euro an den Förderverein der Ernst-Moritz-Arndt-Realschule in Kreuztal. Foto: Realschule Kreuztal