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Unfallflucht auf der Siegener Straße in Feudingen: Weißer Ford Transit setzt zurück und rammt 25-Jährigen

15. Juli 20261.2k
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(wS/ots) Bad Laasphe 15.07.2026 | Am frühen Dienstagabend (14.07.2026) ist es zu einem Verkehrsunfall auf der Siegener Straße in Feudingen gekommen, bei dem ein 25-jähriger Honda-Fahrer leicht verletzt wurde.

Ersten Erkenntnissen nach war der junge Motorrad-Fahrer gegen 17:55 Uhr auf der Siegener Straße im Bereich der Haltestelle „Rüppershausen Abzweig“ unterwegs. Vor ihm fuhr ein weißer Kastenwagen. Der weiße Wagen blieb im Verlauf stehen, legte den Rückwärtsgang ein und fuhr gegen den Krad-Fahrer. Dieser kam dadurch zu Fall und verletzte sich leicht. Als der Fahrer des weißen Transporters merkte, dass es zu einer Kollision gekommen ist, blieb er zunächst kurz stehen, flüchtete daraufhin aber von der Unfallstelle. Der Fahrer kann von dem 25-Jährigen wie folgt beschrieben werden:

   - männlich
   - ca. 30 - 40 Jahre alt
   - trug ein grünliches Oberteil

Bei dem weißen Transporter könnte es sich um einen weißen Ford Transit gehandelt haben. An dem Krad entstand ersten Schätzungen nach ein Sachschaden von rund 3000 Euro. Das Bad Berleburger Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem weißen Transporter oder dem Fahrer machen können, werden gebeten, sich unter der 02751/909-0 bei der Polizei zu melden.

Symbolfoto: wirSiegen.de
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