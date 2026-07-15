Hobbyfotografen stellen ihre Lieblingsbilder im Rathaus Hilchenbach aus

(wS/hi) Hilchenbach 15.07.2026 | Der Offene Fototreff (OFT) am kmd lädt ab Montag, den 20. Juli 2026, zur Fotoausstellung „Unsere Lieblingsfotos“ in das Rathaus Hilchenbach ein. Gezeigt werden die besten Aufnahmen der Hobbyfotografinnen und Fotografen, die sich seit diesem Jahr regelmäßig im Rahmen des Fototreffs austauschen. Die Ausstellung ist bis in den Herbst hinein zu sehen.

wirSiegen kompakt

Was: Fotoausstellung „Unsere Lieblingsfotos“ des OFT – Offener Fototreff – am kmd

Wann: Ab Montag, 20. Juli 2026, bis in den Herbst hinein

Eröffnung: Montag, 20. Juli 2026, 16:30 Uhr

Wo: 1. und 2. Etage im Rathaus Hilchenbach

Eintritt: Während der normalen Öffnungszeiten des Rathauses frei zugänglich

Kontakt: Silvia Schwarzpaul, E-Mail: fototreffkmd@web.de

Der Offene Fototreff ist ein Projekt des Förderprogramms „Dritte Orte“ und bringt seit diesem Jahr interessierte Hobbyfotografinnen und Fotografen im kmd zusammen. Bei den monatlichen Treffen tauschen sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu wechselnden Monatsthemen aus und präsentieren ihre Arbeiten. Im Laufe der Zeit ist dabei eine vielfältige Sammlung an Motiven entstanden, die von Naturaufnahmen über Reise- und Tierfotografie bis hin zu Porträts reicht.

Für die Ausstellung hat jede Teilnehmerin und jeder Teilnehmer drei persönliche Lieblingsfotos ausgewählt. Diese bunte Mischung unterschiedlicher Motive ist in der ersten und zweiten Etage des Hilchenbacher Rathauses während der regulären Öffnungszeiten zu besichtigen.

Zur feierlichen Eröffnung am Montag, den 20. Juli, um 16:30 Uhr sind alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen.

Wer Fragen rund um die Ausstellung hat, kann sich per E-Mail an Silvia Schwarzpaul unter fototreffkmd@web.de wenden.

Plakat zur Fotoausstellung „Unsere Lieblingsfotos“ des Offenen Fototreffs (OFT) am kmd im Rathaus Hilchenbach. Foto: Stadt Hilchenbach