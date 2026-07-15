Verkehrsunfall auf dem Haardter Berg: Fiat und Mini krachen an Kreuzung ineinander – zwei Verletzte

(wS/red) Siegen 15.07.2026 | Ein Abbiegeunfall an der Kreuzung Adolf-Reichwein-Straße und Haardter-Berg-Straße in Weidenau hat am Mittwochmittag, 15. Juli, zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge verkeilten sich auf einer Verkehrsinsel und mussten abgeschleppt werden.
Gegen 12 Uhr war eine 20-jährige Frau mit ihrem Fiat 500 auf der Haardter-Berg-Straße unterwegs. An der Kreuzung unweit des Campus der Universität Siegen wollte sie nach links in die Adolf-Reichwein-Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Mini Countryman einer 23-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit erheblicher Wucht und kamen ineinander verkeilt auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.
Durch die Schwere des Aufpralls lösten in dem Mini die Airbags aus. Zudem setzte das Fahrzeug automatisch einen E-Call ab, der die Rettungskräfte alarmierte. Zwei Rettungswagen der Feuerwehr Siegen eilten zur Unfallstelle. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten in Siegener Krankenhäuser eingeliefert werden.
Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung teilweise ab und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Da die Strecke auch von Buslinien genutzt wird, unterstützten die Beamten vor Ort, um die Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr möglichst gering zu halten. Dennoch kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.
Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.deWerbepartner der Region – Anzeige
In eigener Sache
Immer für Sie vor Ort — Ihr wirSiegen-Team
Wir sind rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs. Dabei berichten wir völlig unabhängig — keiner Partei und keinem Konzern verpflichtet, nur Ihnen als Leser. Uns ist wichtig, dass alle Nachrichten für jeden Bürger frei zugänglich bleiben: komplett ohne Bezahlschranke, kostenlos für alle. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Sie schätzen, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.
Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉
Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig
Und ganz gleich, ob mit oder ohne Beitrag — schön, dass Sie wirSiegen lesen. 💙