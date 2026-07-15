Verkehrsunfall auf dem Haardter Berg: Fiat und Mini krachen an Kreuzung ineinander – zwei Verletzte

(wS/red) Siegen 15.07.2026 | Ein Abbiegeunfall an der Kreuzung Adolf-Reichwein-Straße und Haardter-Berg-Straße in Weidenau hat am Mittwochmittag, 15. Juli, zwei Frauen ins Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge verkeilten sich auf einer Verkehrsinsel und mussten abgeschleppt werden.

Gegen 12 Uhr war eine 20-jährige Frau mit ihrem Fiat 500 auf der Haardter-Berg-Straße unterwegs. An der Kreuzung unweit des Campus der Universität Siegen wollte sie nach links in die Adolf-Reichwein-Straße abbiegen. Dabei übersah sie offenbar den entgegenkommenden Mini Countryman einer 23-Jährigen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten mit erheblicher Wucht und kamen ineinander verkeilt auf einer Verkehrsinsel zum Stehen.

Durch die Schwere des Aufpralls lösten in dem Mini die Airbags aus. Zudem setzte das Fahrzeug automatisch einen E-Call ab, der die Rettungskräfte alarmierte. Zwei Rettungswagen der Feuerwehr Siegen eilten zur Unfallstelle. Beide Fahrerinnen wurden bei dem Zusammenstoß verletzt und mussten in Siegener Krankenhäuser eingeliefert werden.

Die Polizei sperrte den Bereich rund um die Kreuzung teilweise ab und leitete den Verkehr an der Unfallstelle vorbei. Da die Strecke auch von Buslinien genutzt wird, unterstützten die Beamten vor Ort, um die Verspätungen im öffentlichen Nahverkehr möglichst gering zu halten. Dennoch kam es zeitweise zu Verkehrsbehinderungen.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de