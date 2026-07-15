Kreuztal: Gasflasche sorgt für Feuerwehr- und Polizei-Einsatz in der Roonstraße

(wS/red) Kreuztal 15.07.2026 | „Gasgeruch aus einer Gasflasche im Gebüsch – Einsatzstichwort Gas außerhalb Gebäude – ABC-Gas.“ Was sich liest wie ein Übungsszenario, war am heutigen Vormittag bitterer Ernst auf den Meldeempfängern der Einsatzkräfte der Feuerwehr Kreuztal. Ortsangabe: Roonstraße, Kreuztal.

Gegen 10:25 Uhr eilten mehrere Fahrzeuge der Feuerwehr Kreuztal mit Blaulicht in die Roonstraße. Dicht dahinter: die Polizei, die nur wenige Augenblicke nach der Feuerwehr an der Einsatzstelle eintraf. Schnell war die Roonstraße dann auch komplett für den Verkehr gesperrt. Wenn Gas im Spiel ist, versteht die Feuerwehr keinen Spaß – und das ist auch gut so.

Bemerkt hatte den verdächtigen Gasgeruch das Ordnungsamt der Stadt Kreuztal. Die Mitarbeiter waren im Stadtgebiet von Kreuztal unterwegs und nahmen den ungewöhnlichen Geruch wahr. Eine aufmerksame Nase kann im Ernstfall Leben retten – an dieser Stelle also ein dickes Lob an die wachsamen Ordnungshüter.

Am betroffenen Wohnhaus war die Ursache dann relativ zügig ausgemacht: Außerhalb des Gebäudes, im Grünen, stand eine Gasflasche, die offensichtlich für den Gasgeruch verantwortlich war. Feuerwehrleute – teils unter schwerem Atemschutz – näherten sich der Flasche und begutachteten die Lage. Parallel gingen Polizei und Ordnungsamt ihren Ermittlungen nach: Warum steht hier eine Gasflasche herum? Und geht von ihr eine Gefahr aus?

Entwarnung kam dann recht schnell von der Feuerwehr: „Eine unmittelbare Gefahr bestand zu keiner Zeit.“ Die Gasflasche war offenbar leer beziehungsweise nahezu leer. Um den Restgeruch endgültig zu beseitigen, füllte die Feuerwehr die Flasche mit Wasser auf – die hohen Temperaturen hatten wohl dafür gesorgt, dass verbliebene Gasreste verstärkt ausdünsteten und den markanten Geruch verursachten.

Verletzt wurde niemand, eine Gefahr für Personen bestand nicht. Alle Einsatzkräfte waren schnell und professionell vor Ort. Die Frage allerdings, warum eine Gasflasche – ob leer oder nicht – einfach so im Gebüsch eines Wohnhauses herumsteht, beschäftigt nun das Ordnungsamt und die Polizei.

Auch wenn es diesmal glimpflich ausging: Austretendes Gas aus Gasflaschen ist alles andere als harmlos. Im schlimmsten Fall können sich Gas-Luft-Gemische bilden, die durch einen einzigen Funken zu einer Explosion oder Verpuffung führen können – mit verheerenden Folgen für Leib und Leben. Wer Gasgeruch wahrnimmt, sollte daher immer sofort die Feuerwehr über den Notruf 112 alarmieren, offene Flammen und elektrische Schalter meiden und den Bereich verlassen.

Übrigens: Leere oder nicht mehr benötigte Gasflaschen gehören keinesfalls ins Gebüsch oder in den Hausmüll. Sie sollten beim Händler zurückgegeben werden, bei dem sie erworben wurden – auf viele Flaschen ist ein Pfand hinterlegt, das man so auch zurückerhält. Alternativ nehmen auch Wertstoffhöfe oder Fachbetriebe solche Flaschen entgegen. So landet die Flasche dort, wo sie hingehört – und nicht im nächsten Gebüsch.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de