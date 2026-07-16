2,3 Millionen Euro für den Sport: Sanierung des Hofbachstadions liegt im Zeitplan

(wS/si) Siegen 16.07.2026 | Im Hofbachstadion fahren die Baufahrzeuge: Seit Baustart im März hat sich hier viel bewegt – die Haupttribüne ist neu angelegt, Sitzschalen und Geländer werden in Kürze eingebaut und auch die Rasenfläche kann nach Ende der Vorarbeiten wieder mit neuem Grün eingesät werden. Die Bauarbeiten liegen im Zeitplan und sollen im Herbst 2026 abgeschlossen sein.

Aber nicht nur die Haupttribüne und die Rasenfläche werden erneuert, das gesamte Stadion wird zu einer modernen Sportanlage für Leichtathletikwettkämpfe umgebaut. So werden in den kommenden Wochen noch eine Weitsprunganlage und die Laufbahn saniert. Damit Sportlerinnen und Sportler auch am Abend trainieren können, installiert eine Fachfirma eine neue Lichtanlage im Bereich der 100 Meter-Laufbahn und der Sprunganlagen.

Die komplette Sanierung der Anlage wird mit rund 2,2 Millionen Euro durch das Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ gefördert – bei Baukosten von insgesamt 2,3 Millionen Euro.

Mittlerweile wieder unter Erdreich versteckt, aber für den Erhalt der gesamten Anlage wichtig, ist das komplett ausgetauschte Drainage-System. Dieses leitet Wasser zielgerichtet ab, um auch bei Regen eine Nutzung der Rasenfläche sicherzustellen. Ebenfalls unterirdisch verlegt ist auch die neue Bewässerungsanlage für den Rasenplatz. Damit das Grün in Zukunft durch einen großen Mähroboter gepflegt werden kann, sind entsprechende Leerrohre für Elektroleitungen schon auf dem Gelände verlegt.

Aktuell werden Einbauteile für verschiedene Sportarten montiert. Der Kugelstoßring und verschiedene Hülsen für Tore und Hochsprunganlagen sind bereits eingebaut. Besonders auf die barrierefreie Nutzung sowohl im Zuschauerbereich als auch auf der Sportfläche wurde bei der Ausführung geachtet.

Bewegungsparcours und Wettkampfbahn

Als Nächstes beginnt die ausführende Firma mit der Entfernung des Asphalts rund um die Rasenfläche, um im Anschluss die neue Wettkampfbahn aus Kunststoff anzulegen. Auch der Rasen – das Herzstück des Stadions – kann schon bald eingesät werden, um in Geisweid in Zukunft wieder Wettkampfsportarten austragen zu können. Für sportlich Aktive dürfte zudem die Calisthenics-Anlage interessant sein, die als Teil der Sanierungsmaßnahmen neu gebaut wird. Auf dem frei zugänglichen Bewegungsparcours lassen sich Übungen mit dem eigenen Körpergewicht ausführen.

Noch dient die eigentliche Rasenfläche des Hofbachstadions als Abstellplatz für Baustellenfahrzeuge.

Blick auf die Haupttribüne: In Kürze werden hier neue Sitzschalen und Geländer eingebaut.

Fotos: Stadt Siegen