Spielplan veröffentlicht: TuS Ferndorf startet in Ludwigshafen – Heimauftakt gegen Emsdetten

(wS/tus) Kreuztal 16.07.2026 | Die Vorfreude auf die neue Saison steigt: Die Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die Hinrunde der Saison 2026/27 veröffentlicht. Damit stehen die ersten 17 Spieltage der dritten Zweitliga-Saison in Folge für den TuS Ferndorf fest.

Der Startschuss fällt für die Ferndorfer am Samstag, 29. August 2026, mit einem Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. Anwurf in der Friedrich-Ebert-Halle ist um 18:00 Uhr. Nur sechs Tage später steht bereits das erste Heimspiel der neuen Zweitliga-Spielzeit auf dem Programm: Am Freitag, 4. September 2026, empfängt der TuS Ferndorf um 19:00 Uhr den Aufsteiger TV Emsdetten in der Sporthalle Stählerwiese.

Noch bevor der Ligabetrieb beginnt, wartet jedoch bereits das erste Pflichtspiel der Saison. In der 1. Runde des DHB-Pokals trifft der TuS Ferndorf am Freitag, 21. August 2026, um 19:30 Uhr in der Sporthalle Stählerwiese auf den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Die Begegnung verspricht bereits vor dem Ligastart ein echtes Handball-Highlight zu werden.

Auch für die Fans gibt es gute Nachrichten: Der freie Vorverkauf für das DHB-Pokalspiel sowie alle Heimspiele der Hinrunde in der 2. Handball-Bundesliga startet am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 9:00 Uhr. Tickets können anschließend bequem über den offiziellen Online-Ticketshop des TuS Ferndorf oder die Geschäftsstelle (Grabenstraße 6, 57223 Kreuztal) erworben werden.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans beginnt nun auch die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Seit Anfang Juli arbeitet das Team von Cheftrainer Ceven Klatt intensiv auf den Pflichtspielauftakt hin und fiebert den ersten Aufgaben entgegen.

„Der Spielplan macht deutlich, dass wir direkt zu Saisonbeginn vor einem anspruchsvollen Auftaktprogramm stehen. Mit dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten Hannover-Burgdorf sowie den ersten Ligaspielen gegen Ludwigshafen und Emsdetten werden wir von Beginn an gefordert sein. Umso wichtiger wird die Unterstützung unserer Fans sein. Gemeinsam möchten wir die Sporthalle Stählerwiese wieder in einen echten Hexenkessel verwandeln und die besondere Atmosphäre schaffen, die uns in den vergangenen Jahren so oft ausgezeichnet hat. Unsere Zuschauer können ein entscheidender Faktor sein, damit wir erfolgreich in die neue Saison starten“, sagt Geschäftsführer Alexander Finke.

Die Spiele des TuS Ferndorf im Jahr 2026:

Wochentag Datum Anwurf Begegnung Freitag 21.08.2026 19:30 Uhr TuS Ferndorf – TSV Hannover-Burgdorf (DHB-Pokal) Samstag 29.08.2026 18:00 Uhr Eulen Ludwigshafen – TuS Ferndorf Freitag 04.09.2026 19:00 Uhr TuS Ferndorf – TV Emsdetten Samstag 12.09.2026 19:30 Uhr HSC 2000 Coburg – TuS Ferndorf Freitag 18.09.2026 20:00 Uhr TuS Ferndorf – Dessau-Roßlauer HV 06 Sonntag 27.09.2026 18:00 Uhr VfL Eintracht Hagen – TuS Ferndorf Montag 05.10.2026 19:30 Uhr 1. VfL Potsdam – TuS Ferndorf Sonntag 11.10.2026 17:00 Uhr TuS Ferndorf – TV Großwallstadt Sonntag 18.10.2026 17:00 Uhr HSG Nordhorn-Lingen – TuS Ferndorf Freitag 23.10.2026 19:00 Uhr TuS Ferndorf – HC Elbflorenz 2006 Samstag 31.10.2026 18:00 Uhr GWD Minden – TuS Ferndorf Sonntag 15.11.2026 18:00 Uhr TuS Ferndorf – SC DHfK Leipzig Samstag 21.11.2026 18:00 Uhr TuS N-Lübbecke – TuS Ferndorf Freitag 27.11.2026 20:00 Uhr TuS Ferndorf – TSV Bayer Dormagen Sonntag 06.12.2026 17:00 Uhr VfL Lübeck-Schwartau – TuS Ferndorf Samstag 12.12.2026 19:30 Uhr TuS Ferndorf – TV Hüttenberg Samstag 19.12.2026 19:30 Uhr ASV Hamm-Westfalen – TuS Ferndorf Dienstag 22.12.2026 19:30 Uhr TuS Ferndorf – TuSEM Essen