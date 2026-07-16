Spielplan veröffentlicht: TuS Ferndorf startet in Ludwigshafen – Heimauftakt gegen Emsdetten

(wS/tus) Kreuztal 16.07.2026 | Die Vorfreude auf die neue Saison steigt: Die Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die Hinrunde der Saison 2026/27 veröffentlicht. Damit stehen die ersten 17 Spieltage der dritten Zweitliga-Saison in Folge für den TuS Ferndorf fest.
Der Startschuss fällt für die Ferndorfer am Samstag, 29. August 2026, mit einem Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. Anwurf in der Friedrich-Ebert-Halle ist um 18:00 Uhr. Nur sechs Tage später steht bereits das erste Heimspiel der neuen Zweitliga-Spielzeit auf dem Programm: Am Freitag, 4. September 2026, empfängt der TuS Ferndorf um 19:00 Uhr den Aufsteiger TV Emsdetten in der Sporthalle Stählerwiese.
Noch bevor der Ligabetrieb beginnt, wartet jedoch bereits das erste Pflichtspiel der Saison. In der 1. Runde des DHB-Pokals trifft der TuS Ferndorf am Freitag, 21. August 2026, um 19:30 Uhr in der Sporthalle Stählerwiese auf den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Die Begegnung verspricht bereits vor dem Ligastart ein echtes Handball-Highlight zu werden.
Auch für die Fans gibt es gute Nachrichten: Der freie Vorverkauf für das DHB-Pokalspiel sowie alle Heimspiele der Hinrunde in der 2. Handball-Bundesliga startet am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 9:00 Uhr. Tickets können anschließend bequem über den offiziellen Online-Ticketshop des TuS Ferndorf oder die Geschäftsstelle (Grabenstraße 6, 57223 Kreuztal) erworben werden.
Mit der Veröffentlichung des Spielplans beginnt nun auch die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Seit Anfang Juli arbeitet das Team von Cheftrainer Ceven Klatt intensiv auf den Pflichtspielauftakt hin und fiebert den ersten Aufgaben entgegen.
„Der Spielplan macht deutlich, dass wir direkt zu Saisonbeginn vor einem anspruchsvollen Auftaktprogramm stehen. Mit dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten Hannover-Burgdorf sowie den ersten Ligaspielen gegen Ludwigshafen und Emsdetten werden wir von Beginn an gefordert sein. Umso wichtiger wird die Unterstützung unserer Fans sein. Gemeinsam möchten wir die Sporthalle Stählerwiese wieder in einen echten Hexenkessel verwandeln und die besondere Atmosphäre schaffen, die uns in den vergangenen Jahren so oft ausgezeichnet hat. Unsere Zuschauer können ein entscheidender Faktor sein, damit wir erfolgreich in die neue Saison starten“, sagt Geschäftsführer Alexander Finke.
Die Spiele des TuS Ferndorf im Jahr 2026:
|Wochentag
|Datum
|Anwurf
|Begegnung
|Freitag
|21.08.2026
|19:30 Uhr
|TuS Ferndorf – TSV Hannover-Burgdorf (DHB-Pokal)
|Samstag
|29.08.2026
|18:00 Uhr
|Eulen Ludwigshafen – TuS Ferndorf
|Freitag
|04.09.2026
|19:00 Uhr
|TuS Ferndorf – TV Emsdetten
|Samstag
|12.09.2026
|19:30 Uhr
|HSC 2000 Coburg – TuS Ferndorf
|Freitag
|18.09.2026
|20:00 Uhr
|TuS Ferndorf – Dessau-Roßlauer HV 06
|Sonntag
|27.09.2026
|18:00 Uhr
|VfL Eintracht Hagen – TuS Ferndorf
|Montag
|05.10.2026
|19:30 Uhr
|1. VfL Potsdam – TuS Ferndorf
|Sonntag
|11.10.2026
|17:00 Uhr
|TuS Ferndorf – TV Großwallstadt
|Sonntag
|18.10.2026
|17:00 Uhr
|HSG Nordhorn-Lingen – TuS Ferndorf
|Freitag
|23.10.2026
|19:00 Uhr
|TuS Ferndorf – HC Elbflorenz 2006
|Samstag
|31.10.2026
|18:00 Uhr
|GWD Minden – TuS Ferndorf
|Sonntag
|15.11.2026
|18:00 Uhr
|TuS Ferndorf – SC DHfK Leipzig
|Samstag
|21.11.2026
|18:00 Uhr
|TuS N-Lübbecke – TuS Ferndorf
|Freitag
|27.11.2026
|20:00 Uhr
|TuS Ferndorf – TSV Bayer Dormagen
|Sonntag
|06.12.2026
|17:00 Uhr
|VfL Lübeck-Schwartau – TuS Ferndorf
|Samstag
|12.12.2026
|19:30 Uhr
|TuS Ferndorf – TV Hüttenberg
|Samstag
|19.12.2026
|19:30 Uhr
|ASV Hamm-Westfalen – TuS Ferndorf
|Dienstag
|22.12.2026
|19:30 Uhr
|TuS Ferndorf – TuSEM Essen
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