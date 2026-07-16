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Spielplan veröffentlicht: TuS Ferndorf startet in Ludwigshafen – Heimauftakt gegen Emsdetten

16. Juli 20261.2k
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(wS/tus) Kreuztal 16.07.2026 | Die Vorfreude auf die neue Saison steigt: Die Handball-Bundesliga hat den Spielplan für die Hinrunde der Saison 2026/27 veröffentlicht. Damit stehen die ersten 17 Spieltage der dritten Zweitliga-Saison in Folge für den TuS Ferndorf fest.

Der Startschuss fällt für die Ferndorfer am Samstag, 29. August 2026, mit einem Auswärtsspiel bei den Eulen Ludwigshafen. Anwurf in der Friedrich-Ebert-Halle ist um 18:00 Uhr. Nur sechs Tage später steht bereits das erste Heimspiel der neuen Zweitliga-Spielzeit auf dem Programm: Am Freitag, 4. September 2026, empfängt der TuS Ferndorf um 19:00 Uhr den Aufsteiger TV Emsdetten in der Sporthalle Stählerwiese.

Noch bevor der Ligabetrieb beginnt, wartet jedoch bereits das erste Pflichtspiel der Saison. In der 1. Runde des DHB-Pokals trifft der TuS Ferndorf am Freitag, 21. August 2026, um 19:30 Uhr in der Sporthalle Stählerwiese auf den Bundesligisten TSV Hannover-Burgdorf. Die Begegnung verspricht bereits vor dem Ligastart ein echtes Handball-Highlight zu werden.

Auch für die Fans gibt es gute Nachrichten: Der freie Vorverkauf für das DHB-Pokalspiel sowie alle Heimspiele der Hinrunde in der 2. Handball-Bundesliga startet am Mittwoch, 22. Juli 2026, um 9:00 Uhr. Tickets können anschließend bequem über den offiziellen Online-Ticketshop des TuS Ferndorf oder die Geschäftsstelle (Grabenstraße 6, 57223 Kreuztal) erworben werden.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans beginnt nun auch die heiße Phase der Saisonvorbereitung. Seit Anfang Juli arbeitet das Team von Cheftrainer Ceven Klatt intensiv auf den Pflichtspielauftakt hin und fiebert den ersten Aufgaben entgegen.

„Der Spielplan macht deutlich, dass wir direkt zu Saisonbeginn vor einem anspruchsvollen Auftaktprogramm stehen. Mit dem Pokalspiel gegen den Bundesligisten Hannover-Burgdorf sowie den ersten Ligaspielen gegen Ludwigshafen und Emsdetten werden wir von Beginn an gefordert sein. Umso wichtiger wird die Unterstützung unserer Fans sein. Gemeinsam möchten wir die Sporthalle Stählerwiese wieder in einen echten Hexenkessel verwandeln und die besondere Atmosphäre schaffen, die uns in den vergangenen Jahren so oft ausgezeichnet hat. Unsere Zuschauer können ein entscheidender Faktor sein, damit wir erfolgreich in die neue Saison starten“, sagt Geschäftsführer Alexander Finke.

Die Spiele des TuS Ferndorf im Jahr 2026:

WochentagDatumAnwurfBegegnung
Freitag21.08.202619:30 UhrTuS Ferndorf – TSV Hannover-Burgdorf (DHB-Pokal)
Samstag29.08.202618:00 UhrEulen Ludwigshafen – TuS Ferndorf
Freitag04.09.202619:00 UhrTuS Ferndorf – TV Emsdetten
Samstag12.09.202619:30 UhrHSC 2000 Coburg – TuS Ferndorf
Freitag18.09.202620:00 UhrTuS Ferndorf – Dessau-Roßlauer HV 06
Sonntag27.09.202618:00 UhrVfL Eintracht Hagen – TuS Ferndorf
Montag05.10.202619:30 Uhr1. VfL Potsdam – TuS Ferndorf
Sonntag11.10.202617:00 UhrTuS Ferndorf – TV Großwallstadt
Sonntag18.10.202617:00 UhrHSG Nordhorn-Lingen – TuS Ferndorf
Freitag23.10.202619:00 UhrTuS Ferndorf – HC Elbflorenz 2006
Samstag31.10.202618:00 UhrGWD Minden – TuS Ferndorf
Sonntag15.11.202618:00 UhrTuS Ferndorf – SC DHfK Leipzig
Samstag21.11.202618:00 UhrTuS N-Lübbecke – TuS Ferndorf
Freitag27.11.202620:00 UhrTuS Ferndorf – TSV Bayer Dormagen
Sonntag06.12.202617:00 UhrVfL Lübeck-Schwartau – TuS Ferndorf
Samstag12.12.202619:30 UhrTuS Ferndorf – TV Hüttenberg
Samstag19.12.202619:30 UhrASV Hamm-Westfalen – TuS Ferndorf
Dienstag22.12.202619:30 UhrTuS Ferndorf – TuSEM Essen
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