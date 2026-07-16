Bewegung trifft Teambuilding: Rekord-Resonanz beim 23. AOK-Firmenlauf in Siegen

(wS/aok) Siegen 16.07.2026 | Über 8.500 Läuferinnen und Läufer aus mehr als 400 Firmen haben am Mittwochabend beim 23. AOK-Firmenlauf in Siegen die Laufschuhe geschnürt. Bei sommerlichem Wetter ging es auf einer 5,5 Kilometer langen Strecke durch die Innenstadt – für die Gesundheit, das Betriebsklima und vor allem den Teamgeist.

Bürgermeister Tristan Vitt, AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider und Jens Brinkmann, Vorstand der Volksbank Südwestfalen, gaben pünktlich um 19:30 Uhr auf dem Weidenauer Bismarckplatz das Startsignal. Ob Laufanfänger oder Fortgeschrittene – das Motto war für alle gleich: Bewegung trifft Teambuilding.

Bereits gegen 19 Uhr herrschte auf dem Bismarckplatz reges Treiben. Die Vorfreude auf das beliebte Firmenlauf-Event war den Teilnehmenden deutlich anzumerken. Ein letztes Mal die Schnürsenkel festziehen, den Schrittzähler auf Null stellen – dann ging es nach dem traditionellen gemeinsamen Warm-Up auf die Strecke. Entlang der Route wurden die Läuferinnen und Läufer von Arbeitskolleginnen und -kollegen, Familienangehörigen und Gästen kräftig angefeuert.

AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider zeigte sich beeindruckt vom Bild bei der Startaufstellung. Die vielen unterschiedlichen Läufer-Teams machten den AOK-Firmenlauf so besonders und einzigartig, so Schneider. Es sei immer wieder toll zu sehen, wie viel Spaß es den Aktiven mache, gemeinsam mit Kolleginnen und Kollegen Sport zu treiben und einen geselligen Abend zu verbringen. Das fördere nicht nur die eigene Fitness und Gesundheit, sondern stärke auch den Teamgeist und die Motivation in den Unternehmen – und das wirke selbst dann noch, wenn der Tag bereits vorbei sei, sagte Schneider.

Auch die Veranstalter Markus Ritter und Ingo Schaffranka von der Agentur :anlauf freuten sich über die Resonanz. Der Spaß am Laufen und das Miteinander seien schon vor dem Lauf spürbar gewesen, und nach dem Zieleinlauf hätten sich alle über das erreichte Ergebnis gefreut, sagte Ritter. Wenn sich Firmen mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzten oder Mitarbeitende die Initiative ergriffen und sich ein Lauf-Team zusammenfinde, seien wichtige Ziele des AOK-Firmenlaufs bereits erreicht, so Schneider weiter.

Bei sommerlichem Wetter waren alle zügig unterwegs und konnten sich über Erfrischungen am Rande der Laufstrecke freuen. Am Ende gab es für alle Teilnehmenden nicht nur tosenden Applaus beim Zieleinlauf, sondern auch eine Finisher-Medaille zur Erinnerung.

Für gute Stimmung sorgte vor und nach dem Lauf ein buntes Rahmenprogramm auf dem Veranstaltungsgelände. Mit der beliebten After-Run-Party von Radio Siegen klang die Veranstaltung auf dem Weidenauer Bismarckplatz mit Musik und kühlen Getränken fröhlich aus. Die Resonanz der Unternehmen und Institutionen zeige einmal mehr, wie wichtig Teamgeist, gemeinsame Ziele und regionales Engagement für die Unternehmen seien, so Ritter und Schaffranka. Alle Ergebnisse sind ab sofort online unter Siegerlaender-aok-firmenlauf.de abrufbar.

Tolle Resonanz beim 23. AOK-Firmenlauf Siegen. Mehr als 8.500 Aktive aus rund 400 Firmen gingen auf die rund 5,5-Kilometer lange Strecke durch Siegen vom Weidenauer Bismarckplatz über die Tiergartenstraße bis zum ZOB in Siegen über die Sandstraße wieder zurück auf den Bismarckplatz.

Bürgermeister Tristan Vitt, AOK-Serviceregionsleiter Dirk Schneider und Jens Brinkmann von der Volksbank Südwestfalen gaben das Startsignal zum diesjährigen 23. AOK-Firmenlauf Siegen. Dabei stand nicht die gelaufene Zeit im Vordergrund. Es zählte viel mehr der Teamgeist – für die Gesundheit und für das Teambuilding.

Fotos: AOK/hfr.

Fotos AOK Firmenlauf 2026 – Die Bildergalerie ist da! Ein großes Dankeschön an den Siegerländer Fotografen Andreas Domian für die tollen Aufnahmen!

Fotos: Andreas Domian