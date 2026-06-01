Gelungenes Debüt für junge Schiedsrichter des VTV Freier Grund

(wS/vtv) Neunkirchen 01.06.2026 | Ein besonderer Tag für den Handball-Nachwuchs des VTV Freier Grund: Henner Zoubek und Eric Oeltermann leiteten ihre ersten offiziellen Handballspiele als Schiedsrichter. Mit viel Engagement, Konzentration und Freude meisterten die beiden Jungschiedsrichter ihre Premiere an der Pfeife.

Begleitet wurden sie dabei von ihrem Anleiter Guido Oeltermann, der ihnen mit seiner Erfahrung unterstützend zur Seite stand. Der VTV Freier Grund freut sich über den Einsatz der beiden Nachwuchsreferees.

Der Verein gratuliert Henner und Eric zu ihrem gelungenen Einstand und wünscht ihnen viel Erfolg und Freude bei ihren zukünftigen Einsätzen.

Foto: Verein

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