Einbruch auf dem Kindelsberg: Unbekannte verwüsten Gaststätte und verursachen 10.000 Euro Schaden

(wS/ots) Kreuztal 01.06.2026 | In der Nacht von Samstag auf Sonntag (31. Mai 2026) ist in eine Gaststätte auf dem Kindelsberg in Kreuztal-Littfeld eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude – und hinterließen dabei einen Schaden, der weit über die eigentliche Beute hinausgeht.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei ereignete sich der Einbruch zwischen 01:30 Uhr und 07:10 Uhr. Die Täter durchwühlten im Inneren mehrere Schubladen und Schränke. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand lediglich das Wechselgeld aus einer Kellnergeldbörse – also eine vergleichsweise geringe Summe.

Weit schwerer wiegt der angerichtete Sachschaden: Die Unbekannten verstopften Abflüsse und drehten Wasserhähne auf, sodass Wasser über einen längeren Zeitraum auslaufen konnte. Der dadurch entstandene Schaden wird ersten Schätzungen zufolge auf rund 10.000 Euro beziffert.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Wer in der Tatnacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kindselsbergs wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 bei der Polizei zu melden.

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