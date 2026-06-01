Schafschurfest im Tierpark Niederfischbach: Großer Familientag am Sonntag, 07.06.2026

(wS/tp) Niederfischbach 01.06.2026 | Am kommenden Sonntag, 7. Juni, öffnet der Tierpark Niederfischbach von 10 bis 18 Uhr seine Tore zum beliebten Schafschurfest. Familien erwartet ein abwechslungsreicher Tag mit Schafschur-Vorführungen, Kinderprogramm, regionalen Ausstellern und mehr.

Im Mittelpunkt steht die traditionelle Schafschur: Ein erfahrener Schäfer zieht den Tieren fachgerecht „die Pullover aus“ und gibt dabei Einblicke in seinen Alltag. Passend dazu sind Spinnerinnen vom Technikmuseum Freudenberg mit historischen Spinnrädern vor Ort – sie zeigen, wie aus frisch geschorener Wolle Garn entsteht. Besucher können so den gesamten Weg der Wolle vom Schaf bis zum fertigen Faden live miterleben.

Für die jüngsten Gäste gibt es eine Hüpfburg, eine Rollerrutsche sowie Spielstände und Mitmachaktionen der Jugendinitiative des Tierparks. Eine Kinderschminkerin verwandelt kleine Besucher in Tiere, Prinzessinnen oder Superhelden. Ein ganz besonderer Gast rundet das Kinderprogramm ab: Marshall von PAW Patrol wird mit seinem Einsatzfahrzeug durch den Park fahren. Ermöglicht wird dies durch die Unterstützung von Reiner Kessler von „Event-Maskottchen“, der die Aktion dem Tierpark kostenfrei zur Verfügung stellt.

Regionale Aussteller präsentieren ihre Produkte: Sonjas Wollwerk aus Herdorf, die Änderungsschneiderei Yuliia, Jetho Handmade aus Kreuztal, die Kristallstube Heimbach aus Niederfischbach, die Näherin Frau Frey sowie ein Schmuckstand mit handgefertigten Accessoires sind vor Ort. Als besonderes Erlebnis schnitzt der heimische Künstler Robin Rosenthal live eine Holzfigur mit der Kettensäge und hat auch einen Verkaufsstand mit seinen Werken dabei.

Für das leibliche Wohl sorgen ein Imbisswagen sowie der Waffelstand des Tierparks mit frisch gebackenen belgischen Waffeln und verschiedenen Toppings.

Das Schafschurfest hat sich laut Tierpark in den vergangenen Jahren zu einem festen Termin im Veranstaltungskalender entwickelt und zieht Familien aus der gesamten Region an.

Schafschurfest im Tierpark Niederfischbach Sonntag, 7. Juni 2026 | 10 bis 18 Uhr Kesselbachtal, 57572 Niederfischbach www.tierpark-niederfischbach.de

Das Orgateam des Tierparks Niederfischbach freut sich auf das Schafschurfest am Sonntag, 7. Juni – von 10 bis 18 Uhr in Niederfischbach.