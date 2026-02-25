Hessische Polizei bittet um Unterstützung bei der Fahndung nach zwei vermissten Mädchen

(wS/ots) Siegen – Dillenburg 25.02.2026 | – Seit dem gestrigen Dienstag (24.Februar) werden ein 12- und ein 13-jähriges Mädchen aus Herborn vermisst. Es handelt sich um die 12-jährige Lilli Viktoria Lehmann und die 13-jährige Haily Sophie Winnen.



Bisherige Such- und Ermittlungsmaßnahmen führten nicht zum Auffinden der beiden Mädchen.



In der Vergangenheit waren die Mädchen schon öfters abgängig und im Rahmen der Fahndung in Siegen angetroffen worden. Daher unterstützt die Siegener Polizei die hessischen Ermittler bei ihrer Suche.



Das Polizeipräsidium Mittelhessen bittet zudem die Bevölkerung um Mithilfe.



Die beiden Mädchen können wie folgt beschrieben werden:



Lilli Viktoria Lehmann:



– ca. 152 cm groß



– normale Statur



– rötliche lange Haare



– schwarze Jacke



– schwarzer Hoodie



– schwarze Adidas-Jogginghose



– weiße Turnschuhe





Haily Sophie Winnen :



– ca. 170 cm groß



– schlank



– wirkt älter als 13 Jahre



– schwarze Jacke



– graue Jogginghose



– schwarze Turnschuhe.



Bilder der beiden können hier eingesehen werden:



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6223953 (WINNEN)



https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/154582/6223959 (LEHMANN)



Vermutlich sind die beiden Mädchen zusammen unterwegs. Hinweise zum Aufenthaltsort der Vermissten nimmt die Polizei in Dillenburg (Tel.: 02771 9070) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.