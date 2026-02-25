Frühling auf drei Rädern: Saisonstart der Rikscha-Fahrten in Hilchenbach

(wS/hi) Hilchenbach 25.02.2026 | Mit dem Frühling beginnt auch die neue Saison der Rikscha-Fahrten in Hilchenbach. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer bieten wieder sichere, gemütliche und unterhaltsame Fahrten rund um die Breitenbach-Talsperre an.

Das kostenlose Angebot richtet sich besonders an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit eingeschränkter Mobilität und eine Begleitperson.

Unter dem Motto „Radeln ohne Alter“ möchte die Stadt Hilchenbach dazu beitragen, dass Teilhabe und Bewegung für allen Menschen ermöglicht werden.

Die Fahrten finden nur bei guter Witterung statt. Anmeldungen können bei Patricia Vanderlinden von der Senioren Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de gerichtet werden.

Das Rikscha-Team freut sich, dass es bei schönem Wetter wieder Touren um die Breitenbach-Talsperre anbieten kann. Foto: Stadt Hilchenbach