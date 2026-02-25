News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen

Stadtteile

Frühling auf drei Rädern: Saisonstart der Rikscha-Fahrten in Hilchenbach

25. Februar 20262
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/hi) Hilchenbach 25.02.2026 | Mit dem Frühling beginnt auch die neue Saison der Rikscha-Fahrten in Hilchenbach. Ehrenamtliche Fahrerinnen und Fahrer bieten wieder sichere, gemütliche und unterhaltsame Fahrten rund um die Breitenbach-Talsperre an.
Das kostenlose Angebot richtet sich besonders an Seniorinnen und Senioren sowie Menschen mit eingeschränkter Mobilität und eine Begleitperson.
Unter dem Motto „Radeln ohne Alter“ möchte die Stadt Hilchenbach dazu beitragen, dass Teilhabe und Bewegung für allen Menschen ermöglicht werden.
Die Fahrten finden nur bei guter Witterung statt. Anmeldungen können bei Patricia Vanderlinden von der Senioren Service-Stelle der Stadt Hilchenbach unter der Telefonnummer 02733/288-229 oder per E-Mail an p.vanderlinden@hilchenbach.de gerichtet werden.

Das Rikscha-Team freut sich, dass es bei schönem Wetter wieder Touren um die Breitenbach-Talsperre anbieten kann. Foto: Stadt Hilchenbach

Werbepartner der Region – Anzeige

Werden Sie Teil unserer Unterstützer-Community

Gefällt Ihnen unsere Berichterstattung auf wirSiegen.de? Helfen Sie mit, dass wir weiterhin unabhängig für Sie berichten können.

👉 Jetzt unterstützen

Jeder Beitrag hilft – vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kaum verwarnt, schon verdoppelt: Wie eine 21-Jährige ihr Bußgeld selbst in die Höhe trieb

Anzeige

E-Mail Marketing: 512 Neukunden in 5 Tagen! Kostenlose Schulung!

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728  
« JanuarMärz »

E-Mail Marketing: 512 Neukunden in 5 Tagen! Kostenlose Schulung!

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten