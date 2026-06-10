Volksbank in Südwestfalen: Starkes Geschäftsjahr 2025 – 200 Vertreter stimmen für 4-Prozent-Dividende

(wS/vob) Siegen 10.06.2026 | Starke Zahlen, einstimmige Beschlüsse und ein Blick in die Zukunft: Die Volksbank in Südwestfalen eG hat bei ihrer Vertreterversammlung am Montag, 8. Juni 2026, in der Siegerlandhalle ein erfolgreiches Geschäftsjahr 2025 präsentiert. Vor rund 200 Vertreterinnen und Vertretern berichteten Vorstand und Aufsichtsrat über die positive Entwicklung der Genossenschaftsbank – und stellten dabei auch die personellen Weichen für die Zukunft.

Das Fazit von Vorstandssprecher Roland Krebs fiel eindeutig aus: „Die Volksbank in Südwestfalen hat 2025 unter schwierigen Rahmenbedingungen erfolgreich Kurs gehalten. Gerade in wirtschaftlich und gesellschaftlich unsicheren Zeiten sind unsere Verlässlichkeit, persönliche Beratung und regionale Nähe gefragte und entscheidende Erfolgsfaktoren gewesen.“

Kundengeschäftsvolumen wächst auf 9,4 Milliarden Euro

Die Geschäftszahlen für 2025 sprechen eine deutliche Sprache: Das Kundengeschäftsvolumen stieg um 4,5 Prozent auf rund 9,4 Milliarden Euro. Die Summe der bilanziellen und außerbilanziellen Kundenkredite erhöhte sich auf 3,7 Milliarden Euro, die Summe der bilanziellen und außerbilanziellen Kundeneinlagen wuchs auf 5,65 Milliarden Euro.

Die Zahl der Mitglieder blieb mit über 74.000 stabil auf hohem Niveau. Besonders erfreulich: Bei einer Kundenbefragung im Herbst 2025 gaben 93 Prozent der Teilnehmenden an, mit der Volksbank in Südwestfalen mindestens zufrieden zu sein.

Auch der genossenschaftliche Förderauftrag in der Region wurde 2025 einmal mehr unterstrichen: Die Bank stellte über 700.000 Euro für Spenden, Sponsoring, Crowdfunding und weitere Unterstützungen bereit.

Vorstand Jens Brinkmann betonte die solide Aufstellung des Instituts: „Wir sind wirtschaftlich absolut gesund und konzentrieren uns als Genossenschaftsbank auf unser regionales Geschäftsmodell und unseren Förderauftrag. Damit sind wir gerade auch im Hinblick auf unsere Mitglieder und Kunden erfolgreich und zukunftsfähig aufgestellt. Als geschätzter und vertrauensvoller Arbeitgeber sind wir dies natürlich auch für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Investitionen in Beratung und regionale Präsenz

Im Privatkundengeschäft investierte die Bank im Jahr 2025 weiter in persönliche, telefonische, digitale und videobasierte Beratungsangebote. Gleichzeitig wurde die regionale Präsenz gestärkt – unter anderem mit der Eröffnung einer neuen Filiale in Plettenberg sowie der Modernisierung des Standorts Werdohl. Auch im Firmenkundengeschäft, im Private Banking sowie rund um das Thema Immobilie setzte die Bank ihren Wachstumskurs fort.

Einstimmiges Votum – und 4 Prozent Dividende

Die 200 Vertreterinnen und Vertreter erteilten dem Jahresabschluss sowie der Arbeit von Vorstand und Aufsichtsrat einstimmig ein positives Votum. Zudem beschlossen sie die Auszahlung einer Dividende in Höhe von vier Prozent an die Volksbank-Mitglieder.

Neue Vorstandsmitglieder stellen sich vor

Ein besonderer Moment der Vertreterversammlung war die erstmalige persönliche Vorstellung der beiden designierten Vorstandsmitglieder Silke Voß-Schulz und Ralf Stederoth. Damit wurden bei der Veranstaltung auch die personellen Weichen für eine kontinuierliche und zukunftsorientierte Entwicklung in der Vorstandsbesetzung sichtbar – ein Schritt, der von den Vertreterinnen und Vertretern überaus positiv aufgenommen wurde.

Volksbank in Südwestfalen – starke Regionalbank mit breiter Aufstellung

Die Volksbank in Südwestfalen eG mit Hauptstellen in Siegen und Lüdenscheid betreut mit 558 Mitarbeitern gut 141.000 Kunden im Siegerland, dem südlichen Märkischen Kreis und dem oberbergischen Marienheide. Das Geschäftsgebiet wird über 27 Filialstandorte und 30 SB-Stellen abgedeckt, ergänzt durch digitale Kanäle wie Online-Banking, Smartphone-Banking und ein KundenDialogCenter. Als Universalbank bietet sie Leistungen in den Bereichen Liquidität, Vermögensanlage, Absicherung, Vorsorge, Immobilien und Private Banking an.

(v.l.n.r.): Vorstandssprecher Roland Krebs, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Sven Keller, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Birgitta Wallmann, Vorstand Jens Brinkmann

(v.l.n.r.): Vorstand Jens Brinkmann, Vorstandssprecher Roland Krebs, designierter Vorstand Ralf Stederoth, designierte Vorständin Silke Voß-Schulz, stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Birgitta Wallmann, Aufsichtsratsvorsitzender Prof. Dr.-Ing. Sven Keller

Fotos: Volksbank