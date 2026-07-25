Christopher Street Day Siegen 2026: Menschen aller Generationen demonstrieren für Akzeptanz

(wS/red) Siegen 25.07.2026 | Es hätte kaum besser laufen können. Punkt 12 Uhr, blauer Himmel über Siegen, angenehme 25 bis 26 Grad – nicht zu heiß zum Mitlaufen, aber warm genug, dass die vielen fantasievollen Kostüme richtig zur Geltung kamen. Am Scheinerplatz setzte sich am Samstag, den 25. Juli 2026, der Demonstrationszug des CSD Siegen 2026 in Bewegung. Das Motto in diesem Jahr: „Siegen bleibt bunt!“

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Was: CSD Siegen 2026 – Christopher Street Day unter dem Motto „Siegen bleibt bunt!“

Wann: Samstag, 25. Juli 2026, Start der Demonstration um 12:00 Uhr

Wo: Start am Scheinerplatz in Siegen, Abschluss auf dem Platz vor dem andersROOM, Freudenberger Straße 67

Danach: CSD-Straßenfest am andersROOM ab 14:00 Uhr mit Bühnenprogramm

Veranstalter: Queere Initiative Siegen e.V. (andersROOM)

Mehr Infos: andersroom.de

Ein Meer aus Farben zog durch die Innenstadt

Wer am Scheinerplatz stand, bekam von der ersten Minute an eine bunte, fröhliche Menge zu sehen. Regenbogenfahnen wehten über den Köpfen, viele trugen sie kurzerhand als Umhang. Dazwischen selbstgemalte Schilder, Trans-Fahnen, die Farben der queeren Community in allen Varianten – und immer wieder kreative Kostüme, von fantasievollen Outfits bis hin zu ganzen Fell-Verkleidungen. Genau für diese fleißigen Kostüm-Träger war das trockene, sonnige Wetter ein echter Glücksfall.

Was besonders auffiel: Hier waren wirklich Menschen jeden Alters unterwegs. Ganz junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Familien mit Kindern im Bollerwagen, junge Erwachsene – und ebenso viele ältere Gesichter, darunter die bekannten „Omas gegen Rechts“. Vom Rollator bis zum roten Luftballon war alles dabei. Der Zug bewegte sich friedlich und gut gelaunt vom Scheinerplatz quer durch die Stadt. Man kann es kaum anders sagen: Die Veranstaltung stand von Anfang an unter einem guten Stern.

Wo der CSD eigentlich herkommt

Für alle, die sich fragen, warum das Ganze „CSD“ heißt: CSD steht für Christopher Street Day. Der Name geht auf die Christopher Street in New York zurück. Dort, im Stadtteil Greenwich Village, lag die Bar „Stonewall Inn“. In der Nacht zum 28. Juni 1969 kam es dort nach einer Polizeirazzia zu tagelangen Protesten queerer Menschen, die sich nicht länger wegducken wollten. Diese „Stonewall-Aufstände“ gelten bis heute als Geburtsstunde der modernen queeren Bewegung.

Schon ein Jahr später, 1970, gingen in den USA die ersten Menschen zum Gedenken daran auf die Straße – der erste Pride-Marsch überhaupt. In Deutschland fanden die ersten CSD-Demonstrationen Ende der 1970er-Jahre statt, 1979 unter anderem in Berlin und Bremen. Seitdem hat sich der CSD in vielen Städten fest etabliert – und zwar als Mischung aus zwei Dingen: einem fröhlichen Fest und einer politischen Demonstration für gleiche Rechte und gegen Diskriminierung. Genau diese Mischung war auch in Siegen zu spüren.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de

Nach der Demo: Straßenfest am andersROOM

Der Demonstrationszug endete nicht einfach irgendwo, sondern führte vom Scheinerplatz bis zum Platz vor dem andersROOM in der Freudenberger Straße 67. Dort geht es ab 14 Uhr mit dem großen CSD-Straßenfest weiter – und das Programm kann sich sehen lassen.

Um 14 Uhr stehen die offizielle Begrüßung und Eröffnung an. Ab 14:45 Uhr sorgt Ariane Petruck für Unterhaltung – zunächst als hessische Putzfrau „Gabi“ mitten unter den Gästen, später (ab 17:15 Uhr) mit einem stimmungsvollen Gesangsauftritt. Um 15:30 Uhr bringt das Kölner Synthie-Pop-Duo „Part of the Art“ mit seiner „80’s Hits Reloaded“-Show Tanzstimmung und jede Menge Nostalgie auf die Bühne. Um 16:30 Uhr wird es bei einer Talkrunde mit Landrat Andreas Müller und Bürgermeister Tristan Vitt etwas nachdenklicher. Ab 18 Uhr steht dann Drag Queen Cassy Carrington auf der Bühne, bevor der Tag ab 19 Uhr gemütlich ausklingt. Gegen 20 Uhr endet die Veranstaltung.

Rund um die Bühne gibt es außerdem zahlreiche Info- und Mitmachstände. Mit dabei sind unter anderem der andersROOM, das Kreisgesundheitsamt, die Aidshilfe, On the Rocks Tattoo & Piercing sowie verschiedene demokratische Parteien. Organisiert wird der CSD Siegen von der Queeren Initiative Siegen e.V. rund um den andersROOM.

Wir vom wirSiegen-Team wünschen allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen schönen, friedlichen Tag und ein tolles Fest.