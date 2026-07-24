„Mach doch selbst!“ – Tag des Handwerks am 19. September im AWZ Bau in Kreuztal

(wS/awz) Kreuztal 24.07.2026 | Am Samstag, 19. September 2026, laden das Aus- und Weiterbildungszentrum Bau (AWZ Bau) und die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd gemeinsam zum Tag des Handwerks nach Kreuztal ein. Von 10:00 bis 16:00 Uhr können Besucherinnen und Besucher auf dem Gelände des AWZ Bau in der Heesstraße 45–47 die Vielfalt des Handwerks hautnah erleben.

Unter dem Motto „Mach doch selbst!“ erwartet die Gäste ein abwechslungsreicher Tag voller Mitmachaktionen, Vorführungen und spannender Einblicke in die Welt des Handwerks. Im Mittelpunkt steht dabei nicht die Theorie, sondern das eigene Erleben. Ob sägen, mauern, pflastern, backen, gestalten oder montieren – an zahlreichen Stationen können Kinder, Jugendliche und Erwachsene selbst aktiv werden und verschiedene Handwerksberufe mit den eigenen Händen ausprobieren.

Gemeinsam mit den angeschlossenen Handwerksinnungen möchten das AWZ Bau und die Kreishandwerkerschaft Westfalen-Süd zeigen, wie vielfältig, kreativ und zukunftsorientiert das Handwerk ist. Jede beteiligte Innung gestaltet ihren Bereich individuell – mit kleinen Mitmachaktionen, Werkstücken, Übungsstationen oder praktischen Vorführungen. Die unterschiedlichen Gewerke präsentieren sich dabei als starke Gemeinschaft und geben authentische Einblicke in ihren Berufsalltag.

Besucherinnen und Besucher haben die Gelegenheit, direkt mit Auszubildenden, Fachkräften sowie Ausbilderinnen und Ausbildern ins Gespräch zu kommen. Neben Antworten auf Fragen rund um Ausbildungsinhalte und den Berufsalltag steht das Kennenlernen der vielfältigen und zukunftssicheren Karrieremöglichkeiten im Handwerk im Mittelpunkt.

Erklärtes Ziel der Veranstaltung ist es, Kindern und Jugendlichen frühzeitig die Faszination des Handwerks näherzubringen und ihnen berufliche Perspektiven aufzuzeigen. Gleichzeitig bietet der Tag Familien die Möglichkeit, die Vielfalt der regionalen Handwerksberufe kennenzulernen und die Leistungen der Innungen aus nächster Nähe zu erleben. Dabei geht es ausdrücklich nicht um einen Wettbewerb zwischen den einzelnen Gewerken, sondern um einen gemeinsamen Auftritt, der den Zusammenhalt und die Stärke des Handwerks in der Region unterstreicht.

Der Eintritt ist frei und für das leibliche Wohl ist gesorgt. Parkflächen stehen in der Roonstraße und der angrenzenden Tiefgarage in der Ortsmitte von Kreuztal bereit. Ein Shuttlebus bringt die Besucherinnen und Besucher zum Gelände des AWZ Bau.