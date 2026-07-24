Heimrauchmelder schlägt in Kreuztal Alarm: Angebranntes Essen löst Feuerwehreinsatz im Fichtenweg aus

(wS/red) Kreuztal 24.07.2026 | Einsatzkräfte der Kreuztaler Feuerwehr und des Rettungsdienstes rückten am heutigen Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr zum Fichtenweg in Kreuztal aus. Grund für den Alarm war ein ausgelöster Heimrauchmelder in einem Wohngebäude.
Die Einsatzkräfte waren schnell vor Ort und konnten rasch Entwarnung geben. Ein offenes Feuer lag nicht vor — angebranntes Essen auf einem Herd hatte für die Rauchentwicklung gesorgt, die den Melder auslöste.
Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand. Die Feuerwehr konnte nach kurzer Zeit wieder abrücken.
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