Letzte Hilfe Kurs in Kreuztal: Ambulante Hospizhilfe vermittelt das kleine 1×1 der Sterbebegleitung

(wS/dia) Kreuztal 24.07.2026 | Erste Hilfe kennt fast jeder – aber was ist mit der Letzten Hilfe? Die Ambulante Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal bietet am Samstag, 19. September, einen Letzte Hilfe Kurs an. In dem Kurs wird das „kleine 1×1 der Sterbebegleitung“ vermittelt: Die Teilnehmenden erfahren, wie sie schwerkranke und sterbende Menschen am Lebensende unterstützen, begleiten und umsorgen können.

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Was: Letzte Hilfe Kurs – das kleine 1×1 der Sterbebegleitung

Wann: Samstag, 19. September 2026, 10 bis 15 Uhr

Wo: Ambulante Hospizhilfe, Ernsdorfstraße 5, 57223 Kreuztal

Kosten: Kostenfrei – um eine Spende zur Unterstützung der Hospizarbeit wird gebeten

Anmeldung: Frau Platte, Telefon 02732 / 1028 oder E-Mail platte@diakoniestation-kreuztal.de

Weitere Infos: www.diakoniestation-kreuztal.de

Das Angebot richtet sich an alle Interessierten aus der Region – auch und gerade an Menschen, die bisher wenig Berührung mit dem Thema Sterben und Tod hatten. Ziel des Kurses ist es, Unsicherheiten abzubauen und Mut zu machen, Sterbende achtsam zu begleiten. Denn häufig ist es die eigene Hilflosigkeit, die Angehörige und Nahestehende in solchen Situationen am meisten belastet.

Der Kurs findet in den Räumen der Ambulanten Hospizhilfe in der Ernsdorfstraße 5 in Kreuztal statt. Die Teilnahme ist kostenfrei. Um eine Spende zur Unterstützung der Arbeit der Ambulanten Hospizhilfe wird gebeten. Eine vorherige Anmeldung ist erforderlich – telefonisch bei Frau Platte unter 02732 / 1028 oder per E-Mail an platte@diakoniestation-kreuztal.de.

Die Ambulante Hospizhilfe der Stiftung Diakoniestation Kreuztal bietet am 19. September einen kostenlosen Letzte Hilfe Kurs an. (Grafik: Ambulante Hospizhilfe/Diakoniestation Kreuztal)