Asphaltfräsen im Dauereinsatz: Stadt Siegen investiert 5,7 Millionen Euro in Straßensanierungen

(wS/si) Siegen 24.07.2026 | Ob in Geisweid, Eiserfeld oder Weidenau – im gesamten Siegener Stadtgebiet sind derzeit Asphaltfräsen am Werk. Die Stadt Siegen investiert in diesem Jahr rund 5,7 Millionen Euro in die Sanierung und Instandsetzung von Straßen. Insgesamt sind 16 Millionen Euro für die Unterhaltung der kommunalen Straßeninfrastruktur vorgesehen. Zwölf größere Straßenprojekte sind für dieses Jahr in Planung, befinden sich in der Umsetzung oder sind bereits fertiggestellt. Die voraussichtlichen Gesamtkosten aller Maßnahmen belaufen sich auf knapp 7,8 Millionen Euro, wobei sich die restlichen Kosten auf Versorger wie den Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen (ESi), die Siegener Versorgungsbetriebe (SVB) und die Telekom verteilen.

Bürgermeister Tristan Vitt machte sich bei einem Termin in der Wetzlarer Straße, wo zum Ferienstart Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn begonnen haben, ein Bild von den laufenden Arbeiten. Straßensanierungen seien ein zentraler Schwerpunkt der Arbeit, betonte Vitt. Es gehe darum, den Bürgerinnen und Bürgern eine sichere und verlässliche Infrastruktur bereitzustellen – sowohl für den Warentransport als auch dafür, dass Menschen sicher von A nach B kommen. In den nächsten Jahren sollen gezielt weitere Investitionen folgen.

Die Ferienzeit werde dabei bewusst genutzt, um ohne Einschränkungen für den Schulbusverkehr sanieren zu können, ergänzte Stadtbaurat Henrik Schumann. Die Planungen für jede einzelne Maßnahme seien komplex, da neben dem geänderten Verkehrsaufkommen auch die Erreichbarkeit durch Rettungswagen und Feuerwehr jederzeit gewährleistet sein müsse. Die Maßnahmen konzentrieren sich vorrangig auf Nebenstraßen.

Im Einzelnen sieht das Sanierungsprogramm so aus: In Buchen ist die Sanierung der Buchener Straße und Kohlenbergstraße bereits im Juni abgeschlossen worden. Die alte Fahrbahndecke wurde abgefräst, im Fall der Kohlenbergstraße der gesamte Asphaltoberbau entfernt und eine neue Trag- und Deckschicht aufgetragen. Perspektivisch soll in beiden Straßen eine Tempo-30-Zone eingerichtet werden. Die Kosten belaufen sich auf knapp 300.000 Euro.

In Eiserfeld stehen zwei Maßnahmen an. Bereits am Montag, 27. Juli, startet die Sanierung der Lindenstraße für etwa 214.000 Euro. Der Asphalt wird abgefräst, stellenweise Entwässerungseinrichtungen saniert und defekte Bordsteine ausgetauscht. Eine Umleitungsstrecke über die Freiengründer Straße, Wiedthalstraße und die Straße „Am Freibad“ ist ausgeschildert, damit die Marienkirche, der Eiserfelder Weiher und das angrenzende Gewerbegebiet erreichbar bleiben. Ebenfalls in den Sommerferien soll mit der Sanierung von drei Teilabschnitten der Eiserntalstraße für rund 332.000 Euro begonnen werden.

In Geisweid ist mit der Sanierung der Straße „Zum Wildgehege“ im April bereits eine erste Maßnahme für knapp 128.000 Euro abgeschlossen worden. Aktuell haben zum Ferienstart die Arbeiten an der Ziegeleistraße und der Adolf-Saenger-Straße begonnen. In drei Bauabschnitten werden die beiden Straßen instandgesetzt. Der erste Bauabschnitt soll vor Ende der Sommerferien fertig sein, um Schulbussen die Durchfahrt zur angrenzenden Albert-Schweitzer-Schule zu ermöglichen. Die Kosten für diese umfangreiche Maßnahme belaufen sich auf etwa 850.000 Euro. Voraussichtlich im September folgt die Sanierung der Gerberstraße für knapp 261.000 Euro. Ebenfalls für dieses Jahr vorgesehen ist die Sanierung der Berghofstraße in Meiswinkel, die im Herbst umgesetzt werden soll. Die vorläufigen Kosten werden auf rund 170.000 Euro geschätzt.

In der Innenstadt ist die Sanierung der Gießereistraße erst vor kurzem abgeschlossen worden. Die Fahrbahn wurde auf rund 600 Metern für etwa 330.000 Euro saniert, ein bisher nicht ausgebauter, fast 75 Meter langer Gehwegabschnitt wurde angelegt und die Straße als Fahrradstraße freigegeben.

Vor wenigen Tagen ist zudem die Sanierung der Wetzlarer Straße gestartet. Die Straße hatte im Zuge der Arbeiten am Kreisverkehr Schleifmühlchen als Umleitungsstrecke gedient und war durch die intensive Nutzung stark in Mitleidenschaft gezogen worden. In zwei Bauabschnitten wird sie unter Vollsperrung über die Sommerferien wiederhergestellt. Die Kosten schlagen mit knapp 690.000 Euro zu Buche.

Die Sanierung des Güterwegs zum Parkplatz am Erlebniswald Historischer Tiergarten ist seit Juni beendet. Für etwa 340.000 Euro wurde der Asphaltoberbau erneuert und weitere Arbeiten an Rinne, Straßenabläufen und Randstreifen durchgeführt. Im Herbst soll zudem am Siegerland-Center mit der Sanierung der Zufahrtswege zum Parkplatz Hauptmarkt und Münkershütten begonnen werden, mit geschätzten Kosten von knapp 280.000 Euro.

Ebenfalls für dieses Jahr geplant ist der Neubau der Haardtstraße. Hier befinden sich derzeit Angebote in der Prüfung. Auf die Stadt kommen voraussichtlich Kosten in Höhe von 1,8 Millionen Euro zu.

Stadtbaurat Henrik Schumann (l.) und Bürgermeister Tristan Vitt machten sich in der Wetzlarer Straße ein Bild von den laufenden Sanierungsarbeiten.

Foto: Stadt Siegen