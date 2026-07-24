Spielplatz in Kaan-Marienborn: Jugendliche sägen Sprosse an Spielgerät an – Polizei sucht Zeugen

(wS/ots) Siegen 24.07.2026 | Drei vermutlich jugendliche Täter haben am späten Donnerstagabend (23. Juli) auf einem Spielplatz in der Straße „Am Ellenberg“ in Kaan-Marienborn ein Spielgerät beschädigt. Eine Zeugin hatte die drei Personen gegen 21.55 Uhr dabei beobachtet, wie sie sich an der Leiter eines Spielhauses zu schaffen machten. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, entfernten sich die drei mit einem Mountainbike und einem E-Scooter in Richtung Kohrweg.

Die Polizeibeamten stellten vor Ort fest, dass eine Holzsprosse der Leiter vermutlich mit einer Säge beschädigt worden war. Eine angesägte Sprosse an einem Spielgerät, das vor allem von Kindern genutzt wird, hätte im schlimmsten Fall zu schweren Verletzungen führen können.

Bei den Tatverdächtigen soll es sich um zwei Jungen und ein Mädchen im geschätzten Alter von 14 bis 16 Jahren gehandelt haben. Einer der Jungen, der sich vermutlich an der Sprosse zu schaffen gemacht hatte, sei etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und schlank gewesen. Er habe eine graue Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt getragen. Der zweite Junge sei etwas kleiner gewesen und habe eine rote Hose getragen. Das Mädchen habe eine kurze Hose und ein weißes T-Shirt angehabt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02732/909-0 bei der Polizei zu melden.

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