Auffahrunfall bei Krombach: Großaufgebot an Rettungskräften im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 24.07.2026 | Ein Auffahrunfall auf der B54 hat am Mittwochabend für einen Großeinsatz von Rettungsdienst, Feuerwehr und Autobahnpolizei auf der Krombacher Höhe gesorgt. Die Einsatzkräfte wurden mit dem Alarmstichwort „mehrere Betroffene – unklare Lage – Personenrettung AS Kreuztal – AS Krombach“ alarmiert, was auf ein möglicherweise schweres Unfallgeschehen hindeutete.

Zwischen der Abfahrt Krombach und dem dortigen Kreisverkehr war eine 51-jährige Fahrerin mit ihrem Mercedes Vito aus bislang ungeklärten Gründen auf einen vorausfahrenden Skoda Octavia aufgefahren. Bei dem Zusammenstoß erlitten beide Fahrzeugführer nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen. Sie wurden vom Rettungsdienst an der Unfallstelle versorgt, lehnten eine Einlieferung ins Krankenhaus jedoch ab.

Da zunächst von einer unklaren Lage ausgegangen werden musste, rückten neben Rettungswagen und Notarzt auch die Freiwillige Feuerwehr Kreuztal sowie der Organisatorische Leiter Rettungsdienst des Kreises Siegen-Wittgenstein zur Einsatzstelle aus. Der Transporter war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung sperrten die Einsatzkräfte die Richtungsfahrbahn Krombach für rund 20 Minuten komplett. Aufgrund der Vollsperrung kam es kurz hinter der Abfahrt Krombach zu größeren Verkehrsbehinderungen. Der Rückstau reichte zeitweise bis auf die HTS zurück und traf damit mitten in den Feierabendverkehr.

Fotos: Lars Schneider / wirSiegen.de