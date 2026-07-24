Schwerer Unfall auf dem Heidenberg: Zwei Menschen und ein Hund verletzt

(wS/red) Siegen 24.07.2026 | Auf der Wallhausenstraße auf dem Heidenberg hat es am Freitagmorgen heftig gekracht. Bei einer Kollision zweier Pkw wurden zwei Personen verletzt, außerdem ein Hund, der in einem der Fahrzeuge saß. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf mehr als 50.000 Euro.

Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 68-jähriger Autofahrer mit seinem Smart einen Parkplatz an der Wallhausenstraße verlassen wollen. Dabei wendete er auf die Fahrbahn – und übersah eine 19-Jährige, die mit ihrem Mercedes aus Richtung Autobahn kam und in Richtung Kreisel Heidenberg fuhr. Die beiden Wagen stießen mit großer Wucht zusammen. Den Mercedes der jungen Frau schleuderte es dabei von der Straße in eine angrenzende Böschung.

Rettungskräfte versorgten beide Fahrzeugführer noch vor Ort. Anschließend kamen sie zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Im Smart befand sich zudem ein kleiner Hund, der bei dem Aufprall ebenfalls Verletzungen davontrug. Beschäftigte eines nahegelegenen Betriebs nahmen sich des Tieres an und brachten es in ein Tierheim, wo es tierärztlich behandelt wird.

Bis die Polizei den Unfall aufgenommen, die Verletzten versorgt und ein Abschleppunternehmen beide Fahrzeuge geborgen hatte, blieb die Wallhausenstraße knapp eine Stunde lang gesperrt.

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