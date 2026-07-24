Bad Laasphe: Yoga-Kurs mit Wanderung durch den Kurpark am 5. August

(wS/bl) Bad Laasphe 24.07.2026 | Frisches Grün, blauer Himmel und der Geruch der Erde – wer sich nach Entspannung und Ausgleich vom Alltagsstress sehnt, ist beim Yoga-Kurs im Kurpark Bad Laasphe genau richtig. Am Dienstag, 5. August, findet dort im Rahmen des „Spirituellen Sommers“ der nächste Termin der Reihe „Yoga in der Natur“ statt.

Unter der Leitung von Yogalehrerin Iris Riethig verbindet der Kurs Yoga-Übungen mit einer kleinen Rundwanderung durch den Kurpark. Dabei geht es darum, die Elemente der Natur ganz bewusst wahrzunehmen, die eigenen Sinne zu schärfen und neue Kraft zu tanken. Gerade in einer Zeit, in der Hektik und Stress den Alltag bestimmen, bietet die Verbindung von Yoga und Natur eine Möglichkeit, wieder mehr Ausgeglichenheit, Lebensfreude und Energie zu finden.

Vorkenntnisse sind für die Teilnahme nicht erforderlich – mitbringen sollte man lediglich bequeme Kleidung. Treffpunkt ist das Haus des Gastes in Bad Laasphe, von dort aus geht es gemeinsam in den Kurpark. Eine vorherige Anmeldung über die Website der TKS Bad Laasphe ist erforderlich.