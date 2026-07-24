Arbeitsunfall in Freudenberg-Oberholzklau: 29-Jähriger stürzt durch eingebrochene Zwischendecke

(wS/red) Freudenberg 24.07.2026 | Am Freitagnachmittag kam es in der Straße „Zum Pfarrwäldchen“ im Freudenberger Ortsteil Oberholzklau zu einem schweren Arbeitsunfall, der ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften auslöste. Die Leitstelle alarmierte die Einsatzkräfte unter dem Stichwort „Personenrettung – RTW & NA – Zwischendecke eingestürzt“.

Bei Arbeiten in einem Wohnhaus war eine Zwischendecke eingestürzt. Ein 29-jähriger Mann stürzte dabei in die Tiefe und zog sich schwere Verletzungen zu. Neben der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Freudenberg und der Polizei waren auch der Rettungsdienst des DRK samt Notarzt im Einsatz. Im weiteren Verlauf rückte zudem das Technische Hilfswerk Siegen mit einem Baufachberater zur Einsatzstelle aus, um die Lage am Gebäude fachlich zu beurteilen.

Der Schwerverletzte wurde nach der Erstversorgung vor Ort durch das Rettungsteam und den Notarzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die genauen Umstände, wie es zu dem Unfall kommen konnte, sind Gegenstand der nun laufenden Ermittlungen der zuständigen Behörden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de