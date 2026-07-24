Vollsperrungen und Umleitungen: Wo es in Siegen in der kommenden Woche eng wird

(wS/si) Kreis Siegen-Wittgenstein 24.07.2026 | Die Stadt Siegen hat die Wochenmeldung zu Baumaßnahmen für die 31. Kalenderwoche 2026 veröffentlicht. Autofahrerinnen und Autofahrer müssen sich in mehreren Stadtteilen auf Vollsperrungen und Verkehrsbehinderungen einstellen. Neben laufenden Baustellen kommen in der kommenden Woche auch neue Sperrungen hinzu.

Vollsperrung der Hinterstraße in der Oberstadt

Im Zuge des Glasfaserausbaus in der Siegener Oberstadt wird die Hinterstraße zwischen Marburger Tor und Am Klubb vom 30. Juli bis voraussichtlich 10. August 2026 voll gesperrt. Um die Anfahrbarkeit der Oberstadt aus Richtung Giersberg weiterhin zu ermöglichen, wird die Einbahnstraßenregelung in der Marburger Straße sowie Am Klubb für die Dauer der Baumaßnahme aufgehoben. Der Verkehr wird über eine Lichtsignalanlage geregelt. Das Parkhaus Hinterstraße bleibt erreichbar – die Zufahrt erfolgt über die Straße „Am Klubb“. Auftraggeber ist die Westnetz GmbH, die Arbeiten führt die Firma Schneiderbau GmbH aus.

Vollsperrung der Lindenstraße in Siegen-Eiserfeld

Ab dem 27. Juli bis voraussichtlich 31. August 2026 ist die Lindenstraße zwischen Freiengründer Straße und Hausnummer 38 wegen einer umfassenden Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Eine Umleitung über die Wiedthalstraße wird eingerichtet. Die Arbeiten übernimmt die Firma Fritz Herzog Bauunternehmen AG im Auftrag der Universitätsstadt Siegen.

Vollsperrung der Wetzlarer Straße

Bereits seit dem 20. Juli läuft die Vollsperrung der Wetzlarer Straße in Siegen. Die umfassende Fahrbahnsanierung soll voraussichtlich bis zum 1. September 2026 andauern. Im ersten Bauabschnitt wird zwischen Frankfurter Straße und Haigerer Straße gearbeitet, danach schließen sich die Arbeiten zwischen Haigerer Straße und Fludersbach an. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen, die Firma Bernshausen Bau GmbH & Co. KG führt die Sanierung durch.

Ziegeleistraße und Tannenburgstraße in Geisweid gesperrt

Ebenfalls seit dem 20. Juli und bis voraussichtlich 1. September 2026 ist die Ziegeleistraße in Siegen-Geisweid wegen einer Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Da die Arbeiten im Einmündungsbereich der Tannenburgstraße beginnen, ist auch diese zunächst voll gesperrt. Die Firma Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG führt die Arbeiten im Auftrag der Stadt durch.

Einbahnstraßenregelung auf der Hauptstraße in Kaan-Marienborn

Für Glasfaserarbeiten gilt seit dem 20. Juli bis voraussichtlich 31. Juli 2026 eine geänderte Verkehrsführung auf der Hauptstraße in Siegen-Kaan-Marienborn. Zwischen Kichtaler Weg und Brüderweg wird die Hauptstraße stadtauswärts zur Einbahnstraße. Der Verkehr stadteinwärts muss über den Brüderweg ausweichen. Eine Umleitung ist eingerichtet. Die Arbeiten werden von der Firma Schneiderbau GmbH im Auftrag der Westnetz GmbH durchgeführt.

Weitere laufende Baumaßnahmen im Stadtgebiet

Auf der Talbrücke Achenbach ist seit Juli 2024 die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn gesperrt. Die Maßnahme des Landesbetriebs Straßenbau Nordrhein-Westfalen dauert voraussichtlich bis 2027 an.

Auf der Oberschelder Straße in Siegen-Gosenbach besteht weiterhin eine halbseitige Fahrbahnsperrung in Höhe der Hausnummer 32 auf einer Länge von rund 30 Metern. Die Sanierungsarbeiten an der Stützmauer laufen seit März 2021, ein Bauende ist derzeit nicht absehbar.

Auf der Freudenberger Straße in Siegen-Seelbach gibt es weiterhin eine Fahrspureinengung in Höhe des Seelbacher Weihers aufgrund des Neubaus einer Zufahrt. Die Maßnahme läuft seit September 2023 ohne festgelegtes Bauende.

Im Walzenweg in Siegen-Trupbach ist seit dem 9. März 2026 eine Vollsperrung auf Höhe der Firma Leonhard Breitenbach GmbH eingerichtet. Die Arbeiten an einer Wasserleitung sollen voraussichtlich Ende Juli 2026 abgeschlossen werden. Auftraggeber sind die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH.

Im Hagedornweg in Siegen-Weidenau laufen seit dem 1. Juni 2026 Arbeiten an der Wasserleitung durch die Siegener Versorgungsbetriebe. Der Hagedornweg ist dafür abschnittsweise voll gesperrt, beginnend ab Hausnummer 1. Das Bauende ist für Januar 2027 vorgesehen. Die Firma Fritz Herzog AG führt die Arbeiten durch.

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