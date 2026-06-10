B62/HTS: Kurzzeitige Sperrung des Bühltunnels in Siegen am Mittwoch (10.06.)

(wS/str) Siegen 10.06.2026 | Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Südwestfalen muss am Mittwoch (10.06.) kurzfristig einen Schaden im Bühltunnel (B62/HTS) in Siegen reparieren.

Dafür muss der Bühltunnel in der Zeit von 8.30 Uhr bis voraussichtlich 13 Uhr in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden.

Ein Schachtdeckel im Bereich der Fahrbahnmitte muss ausgetauscht werden, was die kurzfristige Sperrung notwendig macht. Eine Umleitung wird nicht ausgeschildert, der Verkehr kann über die Siegtalstraße und Eiserfelder Straße ausweichen.