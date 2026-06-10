Comedy, World Music, Lichtkunst und Multimediawahnsinn: KulturSiegen präsentiert das Sommerprogramm 2026

(wS/si) Siegen 10.06.2026 | Der Siegener Kultursommer 2026 steht in den Startlöchern – und er hat einiges zu bieten. Von atmosphärischer World Music über Stand-up-Comedy und poetischer Lichtkunst bis hin zu einer irrwitzigen Multimedia-Show: Die Kulturabteilung der Stadt Siegen bespielt in diesem Sommer wieder besondere Orte der Stadt und lässt den Schlosshof des Oberen Schlosses sowie den Schlosspark zur Open-Air-Bühne werden. Der Vorverkauf für alle Veranstaltungen hat ab sofort begonnen.

9. Juli: Quadro Nuevo mit Marion & Sobo – Weltmusik im Schlosshof

Den Auftakt der Reihe „Das Beste kommt zum Schloss“ macht am Donnerstag, 9. Juli, um 20 Uhr das Ensemble Quadro Nuevo gemeinsam mit Marion & Sobo. Das Konzert verbindet World Music, Gypsy Jazz, Chanson und internationale Klangwelten zu einem generationenübergreifenden Musikerlebnis – stimmungsvoll eingebettet in die historischen Mauern des Schlosshofs.

10. Juli: Comedy Night im Schlosshof – Lachen ohne Filter

Am Freitag, 10. Juli, ebenfalls ab 20 Uhr, verwandelt sich der Schlosshof in ein Stand-up-Comedy-Zentrum. Unter dem Titel „Comedy Night im Schlosshof“ treten unter anderem Ayan Ali, Mo Boubaker und Marie-Claire Penser auf – ein Abend für alle, die ungefiltertes Lachen schätzen.

12. Juli: Pasquale Aleardi und die Phonauten – Soul, Funk und Tiefgründigkeit

Am Sonntag, 12. Juli, um 20 Uhr steht Schauspieler Pasquale Aleardi mit seiner Band „Die Phonauten“ auf der Schlosshof-Bühne. Zwischen Soul, Funk und Pop verbindet das Programm musikalische Leichtigkeit mit humorvoller Tiefgründigkeit – ein Abend, der Kunst und Unterhaltung auf ungewöhnliche Weise zusammenbringt.

Bürgermeister Tristan Vitt ist von dem Veranstaltungsort überzeugt: „Der Schlosshof gehört zu den schönsten Veranstaltungsorten in unserer Stadt. Zwischen historischen Mauern entstehen Abende, die Menschen zusammenbringen und lange in Erinnerung bleiben.“

17. + 18. Juli: Nacht der 1000 Lichter – „Die Träumerei der Schatten“

Der wohl außergewöhnlichste Programmpunkt des Siegener Kultursommers ist die „Nacht der 1000 Lichter“ am 17. und 18. Juli, jeweils von 22 bis 1 Uhr. Unter dem Titel „Die Träumerei der Schatten“ verwandelt das renommierte Theater Anu aus Berlin den Schlosspark in eine begehbare Traumlandschaft aus Lichtkunst, Schattenspiel und poetischen Inszenierungen. Ergänzt wird das Programm durch den Sandmaler Chris Kaiser, der im Schlosshof vergängliche Bildwelten aus Sand entstehen lässt.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit VisitSiegen statt und erstreckt sich über eine beeindruckende Route: vom Siegufer über die Kölner Straße und den Marktplatz bis hinauf zum Schlosspark.

Adrian Viteritti, Stadtrat und Beigeordneter für Kultur, bringt es auf den Punkt: „Wenn Lichtkunst, Schattenspiel und poetische Inszenierungen zusammenkommen, entsteht ein Erlebnis, das weit über eine klassische Veranstaltung hinausgeht.“

20. August: Luksan Wunder – „Dr. Edeljoghurts Multimediapanoptikum 2″

Den Abschluss der kostenpflichtigen Open-Air-Saison macht am 20. August das vielfach ausgezeichnete Humorkollektiv „Luksan Wunder“ im Schlosshof. Mit dem Programm „Dr. Edeljoghurts Multimediapanoptikum 2″ erwartet das Publikum eine Mischung aus Livemusik, Parodien, Sketchen und aufwendig produzierten Videoformaten. Programmplanerin Katja Fünfsinn von der städtischen Kulturabteilung hat für diesen Abend nur eine Empfehlung: „Bei Luksan Wunder ist Tränenlachen vorprogrammiert. Diese Mischung aus Satire, Internetkultur, Musik und völliger Absurdität erlebt man live so kein zweites Mal.“

Tickets und Infos

Tickets für alle Veranstaltungen sind ab sofort online über Reservix sowie an allen Vorverkaufsstellen erhältlich – unter anderem im Fanshop in der Alten Poststraße in Siegen. Alle weiteren Informationen gibt es unter www.kultursiegen.de. Die Veranstaltungen werden freundlich unterstützt von Krombacher, SVB und Westenergie.

Foto: Stadt Siegen | Beim Fototermin präsentierten Bürgermeister Tristan Vitt (3.v.r.) und Kulturbeigeordneter Adrian Viteritti (2.v.r.) gemeinsam mit Julius Schmidt (Krombacher), Katja Fünfsinn (Kulturabteilung), Peter Imhäuser (Westenergie) und Carla Wiesener (SVB) die Plakate des Siegener Kultursommers 2026. Foto: Stadt Siegen