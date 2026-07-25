80.000 Euro Sachschaden – Heftiger Unfall auf der Marienborner Straße in Siegen

(wS/red) Siegen 26.07.2026 | Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Marienborner Straße in Siegen ist am Samstagabend (25. Juli 2026) eine 21-jährige Beifahrerin leicht verletzt worden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 80.000 Euro geschätzt.

Nach ersten Erkenntnissen der Polizei waren ein BMW und ein VW Golf mit überhöhter Geschwindigkeit aus Richtung Schleifmühlchen unterwegs. Kurz hinter dem Abzweig Hainer Hütte setzte der 56-jährige BMW-Fahrer zum Überholen an. Dabei kam es zur Kollision mit dem VW Golf eines 28-Jährigen. Durch den Zusammenstoß verlor der Golf-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug. Der Wagen schoss über den Gehweg und prallte gegen das Gebäude der Firma Gontermann-Peipers.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass sich bei dem VW Golf ein komplettes Rad mitsamt Antriebswelle löste und meterweit über die Fahrbahn geschleudert wurde. Auch der BMW wurde im Heckbereich massiv beschädigt. Trümmerteile verteilten sich großflächig über die Straße.

Der 28-jährige Golf-Fahrer sowie der BMW-Fahrer und dessen Beifahrerin blieben nach bisherigen Erkenntnissen unverletzt. Die leicht verletzte 21-jährige Beifahrerin des VW Golf wurde versorgt.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs wurde ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam aus Recklinghausen angefordert. Die Marienborner Straße war im Bereich der Unfallstelle zeitweise einseitig gesperrt. Beide beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Fotos: M. Groß / wirSiegen.de