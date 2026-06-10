Burbach plant die Wärme von morgen: Abschlussveranstaltung lädt Bürger zum Mitmachen ein

(wS/bu) Burbach 10.06.2026 | Wie wird die Gemeinde Burbach künftig mit Wärme versorgt – klimafreundlich, bezahlbar und unabhängig von fossilen Energieträgern? Antworten auf diese Fragen gibt es bei der öffentlichen Abschlussveranstaltung zur Kommunalen Wärmeplanung. Die Gemeinde lädt alle Bürgerinnen und Bürger ein: Donnerstag, 18. Juni 2026, von 18 bis 20 Uhr im Bürgerhaus Burbach. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Mit der Kommunalen Wärmeplanung hat die Gemeinde Burbach einen wichtigen Schritt in Richtung einer nachhaltigen und langfristig bezahlbaren Wärmeversorgung unternommen. Ziel ist es, sowohl für Bürgerinnen und Bürger als auch für Unternehmen und weitere Akteure eine verlässliche Orientierung zu schaffen – und konkrete Perspektiven für eine fossilfreie Wärmeversorgung im Gemeindegebiet aufzuzeigen.

Planungsbüro stellt zentrale Ergebnisse vor

Im Rahmen der Veranstaltung präsentiert das beauftragte Planungsbüro energielenker projects GmbH die zentralen Erkenntnisse der Wärmeplanung. Dabei werden Potenziale und mögliche Entwicklungspfade für die zukünftige Wärmeversorgung in Burbach beleuchtet. Im Anschluss stehen Vertreterinnen und Vertreter der Gemeinde sowie Fachleute für Fragen und Anregungen zur Verfügung.

Mini-Messe und Podiumsdiskussion als besonderes Highlight

Einen besonderen Rahmen bildet eine Podiumsdiskussion mit begleitender Mini-Messe. Regionale Heizungsinstallateure, Energieberater und weitere Fachexperten informieren dabei praxisnah über moderne Heiztechnologien, Fördermöglichkeiten und individuelle Sanierungslösungen. Besucherinnen und Besucher erhalten so die Möglichkeit, direkt konkrete Schritte in Richtung einer klimafreundlichen und zukunftssicheren Wärmeversorgung zu planen.

Wärmewende bleibt Zukunftsthema – trotz gesetzlicher Anpassungen

Trotz der jüngsten Änderungen im Gebäudeenergiegesetz – im Volksmund häufig als „Heizungsgesetz“ bezeichnet – bleibt die Wärmewende nach Einschätzung der Gemeinde ein zentrales Zukunftsthema. Die Kommunale Wärmeplanung soll dabei Orientierung und Planungssicherheit bieten, unabhängig von kurzfristigen bundespolitischen Entwicklungen. Eigentümerinnen und Eigentümer sollen damit in die Lage versetzt werden, informierte und nachhaltige Entscheidungen für ihre Gebäude zu treffen.

Die Gemeinde Burbach betont: Die Transformation der Wärmeversorgung sei eine gemeinschaftliche Aufgabe, die transparent, technologieoffen und im Dialog mit der Bevölkerung weiter verfolgt werde.