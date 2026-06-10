Seit fast einem Monat verschwunden: Kriminalpolizei Siegen fahndet öffentlich nach vermisster Frau

(wS/ots) Siegen 10.06.2026 | Die Kriminalpolizei Siegen bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach einer 37-jährigen Frau aus Siegen. Die Frau wurde zuletzt am 11. Mai gesehen – seitdem fehlt von ihr jedes Lebenszeichen.

Am 15. Mai wurde die Polizei darüber informiert, dass die Frau weder an ihrer Wohnanschrift noch an ihrem Arbeitsplatz angetroffen werden konnte. Seitdem laufen Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Dabei wurden wiederholt mögliche Anlaufstellen sowie Kontaktpersonen überprüft – bislang ohne Ergebnis.

Keine Kontobewegungen – Kriminalpolizei entscheidet sich für Öffentlichkeitsfahndung

Grundsätzlich bestimmen Erwachsene ihren Aufenthaltsort selbst, weshalb eine Abwesenheit vom Wohnsitz oder der Arbeitsstelle nicht zwangsläufig zu polizeilichen Suchmaßnahmen führt. Auch in der Vergangenheit hatte die 37-Jährige zeitweise mehrere Tage bis Wochen keinen Kontakt zu Angehörigen – ohne dass dabei Gefahrensituationen bekannt wurden.

Da jedoch mittlerweile mehrere Wochen vergangen sind und bei der Vermissten weiterhin keinerlei Kontobewegungen festgestellt werden konnten, entschloss sich die Kriminalpolizei nun zur Öffentlichkeitsfahndung.

So wird die Vermisste beschrieben

Die Frau ist circa 170 cm groß, hat eine kräftige Statur, dunkle längere Haare (meist zum Zopf gebunden) sowie blau-grüne Augen und trägt eine schwarze Brille. Zur aktuellen Bekleidung können keine Angaben gemacht werden.

Öffentlichkeitsfahndung

Ein Foto der Vermissten ist über die Fahndungsseite der Polizei NRW abrufbar: polizei.nrw/fahndung/206091

Hinweise bitte an die Polizei

Wer Hinweise zum Aufenthaltsort der Frau geben kann oder zuletzt Kontakt mit ihr hatte, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Die Vermisste selbst wird durch die Ermittler gebeten, Kontakt zur Kriminalpolizei aufzunehmen.

Hinweise nimmt die Polizei unter dem Notruf 110 oder der Rufnummer 0271/7099-0 entgegen.