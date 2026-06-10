Neue Schutzausrüstung für den Burbacher Imkernachwuchs

(wS/red) Burbach 10.06.2026 | Die Sparkasse Burbach-Neunkirchen unterstützt die Kinder- und Jugendarbeit des Imkervereins Burbach e.V. mit 500 Euro aus der Sparlotterie

Der Imkerverein Burbach e.V. freut sich über eine finanzielle Unterstützung in Höhe von 500 Euro aus den Mitteln der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. Mit der Spende konnten neue Stichschutz-Schlupfschleier angeschafft werden, die insbesondere bei der Kinder- und Jugendarbeit des Vereins zum Einsatz kommen.

Ziel des Imkervereins ist es, jungen Menschen erste Einblicke in die faszinierende Welt der Bienen zu ermöglichen und das Interesse an Natur, Umwelt und nachhaltigem Handeln zu fördern. Dabei stehen neben spannenden Erfahrungen am Bienenstand auch die Sicherheit der Teilnehmenden im Mittelpunkt.

Die neuen Stichschutz-Schlupfschleier ermöglichen Kindern und Jugendlichen einen sicheren Einblick in die faszinierende Welt der Bienen.

Die neuen Stichschutz-Schlupfschleier ermöglichen Kindern und Jugendlichen einen sicheren Einblick in die faszinierende Welt der Bienen.

Auch wenn Honigbienen durch die züchterische Arbeit der Imkerinnen und Imker zunehmend sanftmütig sind, gehört ein angemessener Schutz bei der Arbeit an den Bienenvölkern dazu. Die neuen Stichschutz-Schlupfschleier schaffen hierfür die notwendigen Voraussetzungen und ermöglichen es Kindern und Jugendlichen, die Arbeit mit den Bienen sicher und unbeschwert kennenzulernen.

„Mit den Mitteln aus der Sparlotterie unterstützen wir gezielt Vereine und Initiativen, die sich für das Gemeinwohl in unserer Region engagieren. Die Kinder- und Jugendarbeit des Imkervereins Burbach leistet einen wertvollen Beitrag zur Umweltbildung und vermittelt jungen Menschen wichtige Kenntnisse über die Bedeutung der Bienen für unser Ökosystem“, erklärt Michael Seyfarth, Kundenberater der Sparkasse Burbach-Neunkirchen.

Auch beim Imkerverein ist die Freude über die Unterstützung groß: „Die neuen Schlupfschleier helfen uns dabei, Kindern und Jugendlichen einen sicheren und positiven Zugang zur Imkerei zu ermöglichen. Wir bedanken uns herzlich bei der Sparkasse Burbach-Neunkirchen für die Unterstützung unserer Vereinsarbeit“, sagt Bianca Neysters, Vorsitzende des Vereins.

Mit ihrem Engagement aus den Erlösen der Sparlotterie fördert die Sparkasse Burbach-Neunkirchen regelmäßig gemeinnützige Projekte und Vereine in der Region und trägt damit dazu bei, das gesellschaftliche Leben vor Ort nachhaltig zu stärken.

Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen