Siegerländer Heimatstammtisch in Deuz: Vortrag über die „Weltweit erste Motoromnibuslinie der Welt“ mit Wilfried Lerchstein

(wS/red) Netphen 26.05.2026 | Der Siegerländer Heimatstammtisch der Volkshochschule Siegen-Wittgenstein lädt am Donnerstag, dem 28. Mai 2026, um 18 Uhr zu einem heimatgeschichtlichen Vortragsabend in das Café Klarfeld in Deuz ein. Referent Wilfried Lerchstein wird unter dem Titel „Weltweit erste Motoromnibuslinie der Welt Deuz-Netphen-Siegen“ in das Thema einführen.

Vortrag mit zahlreichen Bildern

Der Vortragstitel verweist bereits auf die besondere Bedeutung der historischen Verbindung zwischen Deuz, Netphen und Siegen. Wilfried Lerchstein wird seine Ausführungen mit zahlreichen Bildern untermauern und damit den Zuhörerinnen und Zuhörern einen anschaulichen Einblick in das Thema bieten.

Heimatstammtisch der VHS Siegen-Wittgenstein

Die Veranstaltung ist Teil der Reihe Siegerländer Heimatstammtisch der VHS Siegen-Wittgenstein. Der Stammtisch bietet regelmäßig Raum für Begegnung, Austausch und Vorträge rund um die Geschichte und Kultur des Siegerlandes.

Eintritt frei

Der Eintritt zum Vortrag ist frei. Interessierte sind herzlich eingeladen, sich im Café Klarfeld einzufinden und dem Vortragenden in lockerer Stammtisch-Atmosphäre zu lauschen.

Auf einen Blick

Veranstalter: VHS Siegen-Wittgenstein, Koblenzer Str. 73, 57072 Siegen

Was: Vortrag „Weltweit erste Motoromnibuslinie der Welt Deuz-Netphen-Siegen“

Reihe: Siegerländer Heimatstammtisch der VHS Siegen-Wittgenstein

Referent: Wilfried Lerchstein

Wann: Donnerstag, 28. Mai 2026, 18 Uhr

Wo: Café Klarfeld, Albert-Irle-Straße 1, 57250 Netphen-Deuz

Besonderheit: Vortrag mit zahlreichen Bildern

Eintritt: frei

Fotos: Wilfried Lerchstein