„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ – Orgelkonzert mit Thomas Maiworm in der Siegener Marienkirche

(wS/red) Siegen 26.05.2026 | Orgelkonzert in St. Marien: Thomas Maiworm spielt unter dem Motto „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, lädt die Siegener Marienkirche um 17.00 Uhr zu einem besonderen Orgelkonzert ein. Unter dem Leitwort „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ verbinden sich an diesem Nachmittag Orgelmusik und geistliches Wort zu einer stimmungsvollen Stunde in der Oberstadt.
Heimischer Organist an den Manualen
An der Orgel sitzt der heimische Organist Thomas Maiworm. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Dieterich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy und Carl Sattler. Eingerahmt werden die Orgelklänge von geistlichen Impulsen, die Diakon Matthias Weißner beisteuert.
Bezug zum Sommerlied von Paul Gerhardt
Das Leitwort des Konzerts ist zugleich der berühmte Liedanfang des geistlichen Sommerliedes von Paul Gerhardt. Programm und Impulse nehmen damit Bezug auf einen der bekanntesten Texte der deutschen Kirchenliedtradition.
Übertragung auf Leinwand
Damit auch Besucherinnen und Besucher, die nicht in unmittelbarer Sichtweite zur Orgel sitzen, das Geschehen verfolgen können, werden sowohl das Orgelspiel als auch einige Bildimpulse auf einer Leinwand übertragen. Der Eintritt ist frei.
Auf einen Blick
Eintritt: frei
Was: Orgelkonzert „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“
Wann: Sonntag, 7. Juni 2026, 17.00 Uhr
Wo: St. Marien, Löhrstraße 23, 57072 Siegen (Siegen-Oberstadt)
Orgel: Thomas Maiworm
Sprecher: Diakon Matthias Weißner
Werke u. a. von: Dieterich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Sattler
Besonderheit: Übertragung von Orgelspiel und Bildimpulsen auf Leinwand
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