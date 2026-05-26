News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
Stadtteile

„Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ – Orgelkonzert mit Thomas Maiworm in der Siegener Marienkirche

26. Mai 2026349
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/red) Siegen 26.05.2026 | Orgelkonzert in St. Marien: Thomas Maiworm spielt unter dem Motto „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“

Am Sonntag, dem 7. Juni 2026, lädt die Siegener Marienkirche um 17.00 Uhr zu einem besonderen Orgelkonzert ein. Unter dem Leitwort „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“ verbinden sich an diesem Nachmittag Orgelmusik und geistliches Wort zu einer stimmungsvollen Stunde in der Oberstadt.

Heimischer Organist an den Manualen

An der Orgel sitzt der heimische Organist Thomas Maiworm. Auf dem Programm stehen unter anderem Werke von Dieterich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy und Carl Sattler. Eingerahmt werden die Orgelklänge von geistlichen Impulsen, die Diakon Matthias Weißner beisteuert.

Bezug zum Sommerlied von Paul Gerhardt

Das Leitwort des Konzerts ist zugleich der berühmte Liedanfang des geistlichen Sommerliedes von Paul Gerhardt. Programm und Impulse nehmen damit Bezug auf einen der bekanntesten Texte der deutschen Kirchenliedtradition.

Übertragung auf Leinwand

Damit auch Besucherinnen und Besucher, die nicht in unmittelbarer Sichtweite zur Orgel sitzen, das Geschehen verfolgen können, werden sowohl das Orgelspiel als auch einige Bildimpulse auf einer Leinwand übertragen. Der Eintritt ist frei.

Auf einen Blick

Eintritt: frei

Was: Orgelkonzert „Geh aus, mein Herz, und suche Freud“

Wann: Sonntag, 7. Juni 2026, 17.00 Uhr

Wo: St. Marien, Löhrstraße 23, 57072 Siegen (Siegen-Oberstadt)

Orgel: Thomas Maiworm

Sprecher: Diakon Matthias Weißner

Werke u. a. von: Dieterich Buxtehude, Felix Mendelssohn Bartholdy, Carl Sattler

Besonderheit: Übertragung von Orgelspiel und Bildimpulsen auf Leinwand

In eigener Sache

Hat Ihnen der Beitrag gefallen?

Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.

Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Kredenbach: Wagenheber rutscht ab – Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« AprilJuni »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten