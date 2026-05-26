Farbenpracht für neue Lebensräume: Bilderspende von Barbara Varnholt an die Alternative Lebensräume GmbH

(wS/alf) Siegen 26.05.2026 | Die Siegener Künstlerin und Kunstpädagogin Barbara Varnholt hat der gemeinnützigen Trägerin Alternative Lebensräume GmbH (alf) insgesamt 14 ihrer Kunstwerke gespendet. Die Bilder sollen Wohnungen im Rahmen des Projekts Housing First schmücken – und damit Menschen, die neu Obdach finden, Augenblicke voller Inspiration in den eigenen vier Wänden ermöglichen.

Spendenübergabe in Kaan-Marienborn

Die offizielle Übergabe fand in der Hauptgeschäftsstelle der alf in Kaan-Marienborn statt. Entgegengenommen wurden die Werke von Geschäftsführerin Sonja Becker und Housing First-Projektleiterin Lisa Assing. Beide betonten die enge Verbindung von Kunst und Wohnen im Housing First-Ansatz.

Was Housing First bedeutet

Beim Projekt Housing First hilft die Trägerin Menschen unmittelbar aus der Obdachlosigkeit heraus. Neu und wegweisend ist dabei der Grundgedanke: Wohnungslosen Menschen wird ohne Vorbehalte ein regulärer unbefristeter Mietvertrag gewährt. Daran sind keine Bedingungen einer weiteren sozialpädagogischen Begleitung geknüpft – die Personen können diese annehmen, müssen aber nicht.

Den Grundstock für die Verbindung von Kunst und Housing First legte der bekannte Künstler Gerhard Richter, der Serien seiner Bilder zugunsten des Housing First Fonds veräußerte. Die Spende von Barbara Varnholt fügt sich in diese Tradition ein: Kunst zieht ein in Räume, in denen Menschen einen Neuanfang wagen.

Häuser für Frauen, Häuser für Männer

Seit dem Projektbeginn in Siegen im Jahr 2019 stellt die alf mehrere Häuser für Housing First zur Verfügung. Alle Wohnungen darin sind vermietet. Dabei wird auch auf eine funktionierende Hausgemeinschaft geachtet: So ist ein Haus allein von Frauen bewohnt.

Geschäftsführerin Sonja Becker erklärt dazu: „Die Frauen, die auf der Straße gelebt haben, unter harten Bedingungen und oft mit Gewalterfahrungen konfrontiert, können in der schützenden Umgebung genesen und sich erholen.“

In einem weiteren Haus befinden sich Wohnungen, die von Männern gemietet wurden. Auch sie fassen mit der eigenen Adresse wieder Mut, können sich um ihre Gesundheit kümmern und neue Perspektiven für ihr Leben entwickeln.

Kunst und Raum für neue Perspektiven

Barbara Varnholt, die sich nach dem Ende ihrer Kunstkurse vermehrt der Aquarellmalerei zuwendet, hat zwei Jahrzehnte lang mit Fingerspitzengefühl Kurse gegeben. Über die zukünftige Verwendung ihrer Werke zeigte sie sich sehr erfreut. Ihre Motive – farbenprächtig, zu verschiedenen Anlässen und in unterschiedlichen Techniken aus Acryl auf Leinwand entstanden – sollen nun in den alf-Objekten ein neues Zuhause finden.

„Es freut mich, wenn die Bilder, die ich mit Herz gemalt habe, andere positiv berühren können“, so die Künstlerin.

Ein Merkmal ihrer teils abstrakten, teils gegenständlichen Motive ist der lohnenswerte Zweit- und Drittblick auf die Darstellungen: Da entstehen Häuser aus Farbverläufen, etwas wird in die Aufmerksamkeit gerückt und kurz darauf von der Umgebung wieder relativiert. Die Bilder bieten verschiedentliche Zugänge und Inspirationen – und sie bieten dem Betrachtenden einen wertvollen Augenblick, in dem das Getöse in und um ihn für einen Moment ganz leise werden kann.

Auf einen Blick

Wer: Barbara Varnholt, Siegener Künstlerin und Kunstpädagogin

Barbara Varnholt, Siegener Künstlerin und Kunstpädagogin Was: Spende von 14 Kunstwerken (Acryl auf Leinwand, teils abstrakt, teils gegenständlich)

Spende von 14 Kunstwerken (Acryl auf Leinwand, teils abstrakt, teils gegenständlich) An wen: Alternative Lebensräume GmbH (alf), gemeinnützige Trägerin

Alternative Lebensräume GmbH (alf), gemeinnützige Trägerin Wofür: Projekt Housing First – Ausstattung von Wohnungen für Menschen, die aus der Obdachlosigkeit heraus eine neue Wohnung beziehen

Projekt Housing First – Ausstattung von Wohnungen für Menschen, die aus der Obdachlosigkeit heraus eine neue Wohnung beziehen Übergabe: Hauptgeschäftsstelle der alf in Kaan-Marienborn

Hauptgeschäftsstelle der alf in Kaan-Marienborn Anwesend bei der Übergabe: Geschäftsführerin Sonja Becker und Housing First-Projektleiterin Lisa Assing

Geschäftsführerin Sonja Becker und Housing First-Projektleiterin Lisa Assing Hintergrund: Der Housing First Fonds wurde im Ursprung unter anderem durch Bilder-Versteigerungen des Künstlers Gerhard Richter finanziell aufgestellt

Der Housing First Fonds wurde im Ursprung unter anderem durch Bilder-Versteigerungen des Künstlers Gerhard Richter finanziell aufgestellt Housing First in Siegen seit: 2019

Auf dem Foto sehen Sie von links nach rechts: Sonja Becker (Geschäftsführerin alf), Barbara Varnholt (Künstlerin) und Lisa Assing (Housing First-Projektleiterin) bei der Spendenübergabe in der alf-Hauptgeschäftsstelle in Kaan-Marienborn.