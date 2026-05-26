Heute Abend: Teilweise Sperrung der HTS Auf- und Abfahrten Kreuztal

(wS/kr) Kreuztal 26.05.2026 | Für den anstehenden Schwertransport von Teilen für Windkraftanlagen sind heute (26.05.2026) ab 19 Uhr vorbereitende Arbeiten an den Ampelanlagen an der HTS-Anschlussstelle Kreuztal erforderlich.
Dazu müssen zeitweise die Auf- und Abfahrten gesperrt werden. Die Durchfahrt zwischen Kreuztal und Fellinghausen bleibt aber frei. Die Arbeiten und begleitenden Sperrungen sollen bis morgen (27.05.2026) um 6 Uhr abgeschlossen sein.Werbepartner der Region – Anzeige
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