Ehemaliger Gasthof einsturzgefährdet – VOLLSPERRUNG der L720 im Bereich Eichenweg 2, Erndtebrück-Birkelbach

(wS/si) Erndtebrück 10.07.2026 | Aufgrund eines akut einsturzgefährdeten Gebäudes an der L720 Ortsausgang Birkelbach Richtung Röspe musste die Landstraße in diesem Bereich kurzfristig voll gesperrt werden. Aufgrund der akuten Gefahrensituation und der daraus resultierenden Dringlichkeit konnte bisher keine offizielle Umleitungsstrecke ausgewiesen werden. Ortskundige Autofahrer werden gebeten, ihre Fahrtstrecke entsprechend anzupassen.

Sowohl das Dachgeschoss als auch das erste OG sind im hinteren Teil bereits eingestürzt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Teile des ehemaligen Gasthofs auch im vorderen Bereich kurzfristig einstürzen und Trümmerteile auf die L720 fallen. Eine Absicherung des Gebäudes ist nicht mehr möglich. Aufgrund der großen Fläche, die betroffen wäre, falls das Gebäude einstürzt, musste die vollständige Sperrung erfolgen. Eine einseitige Sperrung reicht leider nicht aus.

Die Maßnahme ist durch die zuständige Untere Bauaufsichtsbehörde des Kreises Siegen-Wittgenstein veranlasst und wird durch und in Abstimmung mit dem Landesbetrieb Straßen.NRW umgesetzt. Feuerwehr und Rettungsdienste sind ebenfalls informiert.

Zudem besteht Kontakt mit dem Eigentümer der Immobilie, der aufgefordert ist, die Gefahr kurzfristig zu beseitigen, indem das Gebäude zumindest teilweise abgerissen wird.