Verkehrsbehinderungen in Siegen: Zwölf Baustellen in der 29. Kalenderwoche im Überblick

(wS/si) Siegen 10.07.2026 | Die Straßenverkehrsbehörde der Universitätsstadt Siegen hat die Wochenmeldung für die 29. Kalenderwoche 2026 herausgegeben. In der kommenden Woche ist in mehreren Stadtteilen mit Verkehrsbehinderungen durch Baustellen zu rechnen. wirSiegen.de gibt einen Überblick über alle gemeldeten Maßnahmen.

Gießereistraße (Siegen)

Im Rahmen des zweiten Bauabschnitts der Kanal- und Sanierungsmaßnahme Gießereistraße ist seit dem 29. Juni 2026 immer wieder eine Vollsperrung der Straße auf ganzer Länge notwendig. Zwischen Hagener Straße und Ernstweg bleibt der Gehweg für Fußgänger frei. Der Einmündungsbereich Gießereistraße/Ernstweg ist zwar ebenfalls voll gesperrt, bleibt jedoch für Fußgänger passierbar. Zwischen Ernstweg und Samuel-Frank-Straße ist die Gießereistraße auch für Fußgänger gesperrt. Als Bauende für den zweiten Abschnitt ist der 21. Juli 2026 vorgesehen. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen/Entsorgungsbetrieb der Stadt Siegen, ausführendes Unternehmen die ARGE Gießereistraße, Baustra – Heinrich Weber.

Schußwende (Siegen)

Wegen Sanierungsarbeiten an der Pflasteroberfläche ist die Schußwende seit dem 6. Juli 2026 für alle Verkehrsteilnehmer voll gesperrt – voraussichtlich für fünf Tage. Fußgänger werden gebeten, über die Axeswende auszuweichen. Offizielles Bauende ist der 23. Juli 2026. Auftraggeber ist die Westnetz GmbH, ausführendes Unternehmen die Schneiderbau GmbH.

Wetzlarer Straße (Siegen)

Ab dem 20. Juli 2026 wird die Wetzlarer Straße aufgrund einer umfassenden Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Die Maßnahme läuft voraussichtlich bis zum 1. September 2026. Die Arbeiten beginnen im ersten Bauabschnitt zwischen Frankfurter Straße und Haigerer Straße und werden anschließend zwischen Haigerer Straße und Fludersbach fortgeführt. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen, ausführendes Unternehmen die Bernshausen Bau GmbH & Co. KG.

Talbrücke Achenbach (Siegen-Achenbach)

An der Talbrücke Achenbach gilt seit dem 3. Juli 2024 eine geänderte Verkehrsführung. Die rechte Fahrspur in Richtung Autobahn ist gesperrt, sodass nur noch eine Fahrspur befahrbar bleibt. Die Gesamtdauer der Maßnahme erstreckt sich voraussichtlich bis 2027. Zuständig ist der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen.

Bühltunnel / HTS / B 62 (Siegen-Eiserfeld/Niederschelden)

Für Wartungsarbeiten wird der Bühltunnel an der Hüttentalstraße/B 62 in der Nacht vom 23. auf den 24. Juli 2026 vollständig gesperrt – und zwar von 20 Uhr bis 5 Uhr. Auftraggeber ist die SPIE Building Technology Automatic & Traffic GmbH, ausführendes Unternehmen die GVT-Gesellschaft für Verkehrstechnik mbH.

Lindenstraße (Siegen-Eiserfeld)

Ab dem 27. Juli 2026 wird die Lindenstraße zwischen Freiengründer Straße und Hausnummer 38 für eine umfassende Fahrbahnsanierung voll gesperrt. Die Maßnahme dauert voraussichtlich bis zum 31. August 2026. Eine Umleitung über die Wiedthalstraße wird eingerichtet. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen, ausführendes Unternehmen die Fritz Herzog Bauunternehmen AG.

Ziegeleistraße/Tannenburgstraße (Siegen-Geisweid)

Auch in Geisweid steht ab dem 20. Juli 2026 eine Vollsperrung an: Die Ziegeleistraße wird bis voraussichtlich 1. September 2026 wegen Fahrbahnsanierung gesperrt. Die Arbeiten beginnen im Einmündungsbereich der Tannenburgstraße, die daher zunächst ebenfalls voll gesperrt wird. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen, ausführendes Unternehmen die Heinrich Weber Straßen- und Tiefbau GmbH & Co. KG.

Oberschelder Straße (Siegen-Gosenbach)

Auf Höhe der Hausnummer 32 in der Oberschelder Straße in Gosenbach besteht seit dem 31. März 2021 eine halbseitige Fahrbahnsperre auf einer Länge von rund 30 Metern. Grund sind Sanierungsarbeiten an der Stützmauer. Ein Bauende ist bislang nicht bekannt. Auftraggeber ist die Universitätsstadt Siegen.

Hauptstraße (Siegen-Kaan-Marienborn)

Zur Verlegung von Glasfaserleitungen wird die Hauptstraße in Siegen-Kaan-Marienborn ab dem 20. Juli 2026 bis voraussichtlich 31. Juli 2026 abschnittsweise zur Einbahnstraße. Zwischen Kichtaler Weg und Brüderweg ist die Fahrt stadtauswärts möglich; der stadteinwärtige Verkehr wird über den Brüderweg umgeleitet. Auftraggeber ist die Westnetz GmbH, ausführendes Unternehmen die Schneiderbau GmbH.

Freudenberger Straße (Siegen-Seelbach)

In der Freudenberger Straße auf Höhe des Seelbacher Weihers (nach Hausnummer 671) besteht seit dem 4. September 2023 eine Fahrspureinengung aufgrund des Neubaus einer Zufahrt. Ein Bauende ist nicht bekannt. Ausführendes Unternehmen ist die GVT GmbH.

Walzenweg (Siegen-Trupbach)

Im Walzenweg auf Höhe der Firma Leonhard Breitenbach GmbH ist wegen Arbeiten an einer Wasserleitung seit dem 9. März 2026 eine Vollsperrung eingerichtet. Die Maßnahme soll voraussichtlich bis Mitte Juli 2026 andauern. Auftraggeber sind die Siegener Versorgungsbetriebe GmbH, ausführendes Unternehmen die Loos Bauunternehmung GmbH & Co. KG.

Hagedornweg (Siegen-Weidenau)

Im Hagedornweg führen die Siegener Versorgungsbetriebe ab dem 1. Juni 2026 bis voraussichtlich Januar 2027 umfangreiche Arbeiten an der Wasserleitung durch. Die Vollsperrung des Hagedornweges erfolgt abschnittsweise, beginnend ab Hausnummer 1. Ausführendes Unternehmen ist die Fritz Herzog AG.

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