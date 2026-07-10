BMW Club Kindelsberg e.V. blickt auf ein halbes Jahrhundert zurück

(wS/he) Kreuztal 10.07.2026 | Der BMW Club Kindelsberg e.V. hat am 2. Juli 2026 seinen Gründungstag auf dem namensgebenden Hausberg gefeiert – genau 50 Jahre nachdem sich am 2. Juli 1976 elf BMW-Enthusiasten zusammenfanden und den Verein ins Leben riefen.

Zur Feier versammelten sich Mitglieder und Gründungsmitglieder des Clubs an der Raststätte „Zum Kindelsberg“. Bildbände luden dazu ein, Jahrzehnte der Clubveranstaltungen noch einmal Revue passieren zu lassen. Ergänzend wurde ein Kurzvideo über alle zuletzt auf dem Roten Platz in Siegen ausgestellten BMW- und MINI-Fahrzeuge gezeigt.

Dass der Verein einmal ein 50-jähriges Bestehen feiern würde, hätte damals kaum jemand erwartet – heute gehört der BMW Club Kindelsberg e.V. zu den festen Größen der regionalen Automobilszene.

Bereits am 28. Juni hatte der Club mit einer Fahrzeugausstellung auf dem Roten Platz in Siegen auf sein Jubiläumsjahr aufmerksam gemacht – ein Bericht darüber erschien auf wirSiegen.de.

BMW- und MINI-Interessierte sind auch künftig herzlich willkommen: Der BMW Club Kindelsberg e.V. trifft sich regelmäßig zu monatlichen Clubabenden im Haus der Siegerländer Wirtschaft in Siegen. Weitere Informationen unter www.bmw-club-kindelsberg.de.

Mitglieder und Gründungsmitglieder des BMW Club Kindelsberg e.V. beim Gründungsfest am 2. Juli 2026 vor der Raststätte „Zum Kindelsberg“. | Foto: BMW Club Kindelsberg e.V.