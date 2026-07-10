Täter klauen Waschmaschine aus Keller

(wS/ots) Bad Berleburg 10.07.2026 | Am gestrigen Donnerstagmorgen ist die Polizei in die Straße „Am Sengelsberg“ gerufen worden. In dem Keller eines Mehrparteienhausen zu Beginn der Straße soll eine Waschmaschine entwendet worden sein.

Die Anruferin teilte den Polizeibeamten vor Ort mit, dass die Waschmaschine im Keller angeschlossen war. Ein oder mehrere unbekannte Täter haben dann das Elektrogerät der Marke Siemens zwischen letzter Woche Freitag (03. Juli) und dem gestrigen Morgen entwendet.

Das Kriminalkommissariat in Bad Berleburg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Möglichweise haben Zeugen beobachtet, dass in diesem Zeitraum eine Waschmaschine aus dem Haus getragen und in ein Fahrzeug verladen wurde. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat unter der Rufnummer 02751/909-0 entgegen.

Symbolfoto: wirSiegen.de

