Burbacher Heimat-Preis wird zum siebten Mal ausgelobt – Bewerbungen bis 30. September möglich

(wS/bu) Burbach 10.07.2026 | Die Gemeinde Burbach lobt den Heimat-Preis in diesem Jahr bereits zum siebten Mal in Folge aus. Ab sofort können sich Gruppen, Vereine, Organisationen, Initiativen und Einzelpersonen mit ihren Projekten bewerben. Bewerbungsschluss ist der 30. September 2026. Für die Auszeichnung steht ein Preisgeld von insgesamt 5.000 Euro zur Verfügung, das auf maximal drei Preisträger aufgeteilt werden kann. Finanziert wird das Preisgeld mit Landesmitteln – NRW-weit initiiert hat das Programm das Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes Nordrhein-Westfalen.

Seit 2020 unterstützt die Gemeinde Burbach mit dem Heimat-Preis das ehrenamtliche Engagement in ihren Dörfern. Bisher wurden über den Burbacher Heimat-Preis 14 Projekte mit insgesamt 25.000 Euro prämiert. Im laufenden Jahr können bis zu drei weitere Projekte dazukommen.

Ehrenamt als tragende Säule

Hintergrund des Preises ist das überarbeitete Leitbild der Gemeinde Burbach, das der Rat vor drei Jahren einstimmig beschlossen hat und das mit „LebensWERTE Dörfer“ überschrieben ist. Die seit 2017 bestehende gleichnamige Burbach-Initiative wurde dabei zu einer Entwicklungsstrategie weiterentwickelt. Sie verfolgt ein klares Ziel: die konsequente und nachhaltige Sicherung sowie Förderung der Lebens- und Arbeitsqualität in den einzelnen Dörfern der Gemeinde Burbach. Das Ehrenamt leistet hierzu einen ganz wesentlichen Beitrag. Das Burbacher Vereinsregister zählt rund 140 Vereine und Ortsgruppen, die mit zahlreichen großen und kleinen Projekten das Gemeindeleben prägen.

Preisträger 2025

Im vergangenen Jahr hatte der Heimatverein Würgendorf für die Gründung einer eigenen Heimatverein-Jugendgruppe die meisten Stimmen im Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung erhalten, dessen Mitglieder als Jury des Heimat-Preises fungieren. Die Heimatfreunde freuten sich über 2.500 Euro Unterstützung. Mit der Waldgenossenschaft Burbach (1.500 Euro) und dem CVJM Burbach (1.000 Euro) wurden zwei weitere Angebote ausgezeichnet, die sich in besonderer Weise um die Dorfgemeinschaften und das Heimatgefühl verdient gemacht haben.

Wer kann sich bewerben?

Bewerben können sich alle, die an Projekten arbeiten, die abgeschlossen sind oder bis zur Vergabe-Entscheidung Ende November abgeschlossen sein werden. Die Projekte sollen einen Beitrag zur Erhaltung von Traditionen sowie zur Pflege des Brauchtums leisten, sich durch Nachhaltigkeit auszeichnen, der Bewahrung und Stärkung der lokalen oder regionalen Identität dienen oder zur Stärkung der Gemeinschaft und des Zusammenhaltes der Menschen in der Gemeinde Burbach beitragen.

Über die abschließende Preisvergabe entscheidet der Ausschuss für Umwelt, Klima und Dorfentwicklung.

Bewerbungen bis zum 30. September 2026

Bewerbungen können schriftlich eingereicht werden an: Gemeinde Burbach, Büro Bürgermeister, z.Hd. Tim Lehmann, Eicher Weg 13, 57299 Burbach – oder bevorzugt per E-Mail an t.lehmann@burbach-siegerland.de. Die Bewerbung sollte eine kurze Projektbeschreibung – idealerweise inklusive anschaulicher Fotos, Skizzen oder Plänen – sowie eine Begründung enthalten, warum sich gerade diese Maßnahme in besonderer Weise um das Thema Heimat verdient macht beziehungsweise gemacht hat.

Der Burbacher Heimat-Preis wird zum siebten Mal ausgelobt, gefördert wird er vom Land Nordrhein-Westfalen. Foto: Land Nordrhein-Westfalen