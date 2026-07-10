Einbruch in Hilchenbacher Lebensmittelgeschäft – Täter erbeuten Bargeld

(wS/hi) Hilchenbach 10.07.2026 | Unbekannte Täter sind zwischen Mittwochmittag (08. Juli) und Donnerstagmorgen in einen Lebensmittelmarkt in der Bruchstraße eingestiegen.

Der oder die Täter drangen vermutlich über ein Fenster, welches sie gewaltsam öffneten, in das Gebäude ein. Im Verkaufsraum gelangten die Einbrecher an Bargeld im dreistelligen Eurobereich.

Das Kriminalkommissariat in Siegen hat die Ermittlungen übernommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

Symbolfoto