Repair Café Siegen: Am 18. Juli wird im Fab Lab wieder gemeinsam repariert statt weggeworfen

(wS/kr) Siegen 10.07.2026 | Am Samstag, den 18. Juli 2026, öffnet das Repair Café Siegen wieder seine Türen im Fab Lab der Universität Siegen. Von 13:00 bis 16:30 Uhr können Besucherinnen und Besucher ihre kaputten Gegenstände mitbringen und gemeinsam mit ehrenamtlichen Reparaturexperten wieder instand setzen. Annahmeschluss ist um 16:00 Uhr.

Das Repair Café Siegen findet regelmäßig jeden dritten Samstag im Monat statt, Sandstraße 26, 57072 Siegen. Wann: Samstag, 18. Juli 2026, 13:00 bis 16:30 Uhr (Annahmeschluss 16:00 Uhr). Wo: Fab Lab Siegen, Sandstraße 26, 57072 Siegen (1. Obergeschoss, Aufzug vorhanden). Kontakt: Klaus Reifenrath, Telefon 0171-8821420, E-Mail: repair.cafe.siegen@gmail.com. Anfahrt mit dem Bus: Haltestellen Kölner Tor, Hindenburgbrücke oder Siegen ZOB (HBF). Parken: Parkhaus Reichwalds Ecke, Heeserstraße 4, 57072 Siegen.

Das ALTERAktiv Repair Café ist ein regelmäßiges ehrenamtliches Treffen, bei dem die Teilnehmerinnen und Teilnehmer alleine oder gemeinsam mit anderen ihre kaputten Dinge reparieren. Vor Ort sind Werkzeug und Material für alle möglichen Reparaturen vorhanden – zum Beispiel für Kleidung, Möbel, elektrische Geräte, Spielzeug und vieles mehr. Reparaturexperten wie Elektriker, Schneiderinnen und erfahrene Schrauber stehen den Besuchern mit ihrem Fachwissen zur Seite. Was macht man mit einer kaputten Stereoanlage, einem Toaster, der nicht mehr funktioniert, oder einem Wollpullover mit Mottenlöchern? Wegwerfen? Von wegen! Im Repair Café wird es gemeinsam wieder repariert.

Das Konzept verbindet praktische Hilfe mit dem Gedanken der Nachhaltigkeit: Gegenstände sind auf diese Weise länger brauchbar und werden nicht weggeworfen. Grundstoffe und Energie, die für die Herstellung neuer Produkte erforderlich wären, werden eingespart – ebenso wie CO₂-Emissionen. Gleichzeitig findet ein wertvoller praktischer Wissensaustausch statt, bei dem Menschen voneinander lernen und Gegenstände neu wertschätzen.

Wer nichts zu reparieren hat, ist ebenfalls willkommen: Die Wartezeit lässt sich in Gesellschaft bei Kaffee und Kuchen verkürzen, oder man hilft einfach jemand anderem bei der Reparatur.

Nicht repariert werden können in den Räumlichkeiten Elektrogroßgeräte wie Waschmaschinen und Kühlschränke, Fernseher, Kaffeevollautomaten sowie benzinbetriebene Geräte.

Das Repair Café Siegen ist eine Initiative von ALTERAktiv und dem Fab Lab der Universität Siegen und besteht seit dem 15. August 2015. Das Repair Café sucht auch immer engagierte ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die über Reparatur-Kenntnisse verfügen. Interessierte können sich unter Tel. 0171-8821420 oder per E-Mail an repair.cafe.siegen@gmail.com melden.

Das Repair Café Siegen findet jeden dritten Samstag im Monat im Fab Lab der Universität Siegen statt.

Foto: ALTERAktiv/Repair Café Siegen