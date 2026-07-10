Neue Shirts für die kleinen Nachwuchsretter: Sparkasse Burbach-Neunkirchen fördert Kinderfeuerwehr in Wahlbach

(wS/sp) Burbach 10.07.2026 | Große Freude im Löschzug Wahlbach der Freiwilligen Feuerwehr Burbach: Mit einer Spende aus dem Topf der Sparlotterie der Sparkasse Burbach-Neunkirchen in Höhe von 1.500 Euro konnten neue Shirts für die Kindergruppe „Feuerdrachen“ angeschafft werden. Die einheitlich gestalteten Shirts tragen einen roten Drachenkopf sowie den Schriftzug „Feuerdrachen“ und stärken das Gemeinschaftsgefühl der jungen Nachwuchsretterinnen und Nachwuchsretter.

Die Shirts wurden sowohl für die kleinen als auch für die größeren Mitglieder der Kinderfeuerwehr angeschafft und sorgen künftig bei Übungen, Veranstaltungen und Aktionen für ein einheitliches und wiedererkennbares Auftreten.

„Die Förderung des Nachwuchses im Ehrenamt liegt uns besonders am Herzen“, sagt Lisa Stasiak von der Unternehmenskommunikation der Sparkasse Burbach-Neunkirchen. „Die Feuerdrachen stehen beispielhaft für gelebte Gemeinschaft, frühe Begeisterung für das Ehrenamt und eine starke Verbundenheit zur Region. Wir sind stolz, dieses Engagement mit unserer Sparlotterie unterstützen zu können.“

Auch der Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Wahlbach freut sich über die neue Ausstattung. „Die neuen Shirts schaffen Identität und stärken das Wir-Gefühl unserer Kindergruppe enorm“, erklärt Herr Nicolai, Vorsitzender des Fördervereins. „Gerade für die Kinder ist es etwas Besonderes, als Teil der Feuerdrachen einheitlich aufzutreten und gemeinsam aktiv zu sein. Das motiviert und macht einfach Spaß.“

Die Anschaffung wurde durch Mittel aus der Sparlotterie ermöglicht, mit der die Sparkasse Burbach-Neunkirchen regelmäßig gemeinnützige Projekte in der Region fördert. Neben der optischen Einheitlichkeit tragen die Shirts auch dazu bei, die Kinderfeuerwehr als wichtigen Bestandteil der Nachwuchsarbeit sichtbar zu machen und langfristig zu stärken.

Die Kinder der „Feuerdrachen“ des Löschzugs Wahlbach freuen sich über neue einheitliche Shirts, ermöglicht durch eine Spende der Sparkasse Burbach-Neunkirchen aus der Sparlotterie. Foto: Sparkasse Burbach-Neunkirchen