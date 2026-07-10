Rauchentwicklung im Gebäude: Schneller Einsatz der Siegener Feuerwehr verhindert Schlimmeres

(wS/red) Siegen 10.07.2026 | Am heutigen Nachmittag kam es in der Samuel-Frank-Straße im Siegener Stadtteil Weidenau zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei. Gegen 14 Uhr wurden die Einsatzkräfte alarmiert, nachdem eine Rauchentwicklung aus einem Gebäude gemeldet worden war.

Wie sich vor Ort herausstellte, war es im Keller eines Wohnhauses zu einem Kabelbrand gekommen. Ein Bewohner, der gerade von der Arbeit nach Hause kam, bemerkte den Brandgeruch. Geistesgegenwärtig suchte er nach der Ursache und entdeckte den verrauchten Keller. Er handelte absolut vorbildlich: Er schloss die Kellertür, um eine weitere Ausbreitung des Rauches zu verhindern, und wählte umgehend den Notruf 112.

Aufgrund der kurzen Anfahrtswege konnte die Feuerwehr den Brand schnell unter Kontrolle bringen. Während der Löscharbeiten musste die Samuel-Frank-Straße vorübergehend gesperrt werden. Dank des besonnenen Verhaltens des Bewohners und des schnellen Eingreifens der Rettungskräfte konnte größerer Schaden abgewendet werden.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de