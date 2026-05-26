Kredenbach: Wagenheber rutscht ab – Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz

(wS/red) Kreuztal 26.05.2026 | Ein 37-jähriger Mann ist am Dienstagnachmittag bei Arbeiten an seinem Auto schwer verletzt worden. Der Wagenheber rutschte ab und klemmte den Mann am Arm ein.

Zu dem Unfall kam es am Dienstagnachmittag, 26. Mai 2026, vor einem Wohnhaus an der Straße Lärchenhof in Kreuztal-Kredenbach. Der 37-Jährige hatte sein Fahrzeug mit einem Wagenheber angehoben, um daran Arbeiten durchzuführen. Dabei verlor der Wagenheber den Halt und rutschte ab – das Fahrzeug fiel auf den Mann und klemmte ihm den Arm ein.

Rettungsdienst und Feuerwehr wurden umgehend alarmiert und rückten zur Einsatzstelle aus. Zur Unterstützung war auch der Siegener Rettungshubschrauber Christoph 25 im Einsatz, der auf einer Wiese einer Straße oberhalb des Unfallortes landete.

Nach der Erstversorgung durch Notarzt und Rettungskräfte vor Ort wurde der Verletzte mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Fotos: Andreas Trojak / wirSiegen.de