Geisweid: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kellerabteile

(wS/ots) Siegen 26.05.2026 | In der Zeit vom 17.05.2026 bis Sonntag (24.05.2026) sind mehrere Kellerabteile in zwei Häusern in der Adolf-Sänger-Straße in Geisweid aufgebrochen worden.
Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort aus wurden unter anderem E-Bikes entwendet.
Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 entgegen.Werbepartner der Region – Anzeige
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