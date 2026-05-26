News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen
News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen News & Infos aus dem Siegerland – Aktuelle Nachrichten aus dem Kreis Siegen-Wittgenstein – Kreuztal – Wilnsdorf – Netphen – Siegen


Stadtteile

Geisweid: Polizei sucht Zeugen nach Einbrüchen in Kellerabteile

26. Mai 2026944
Teilen Sie
Teilen Sie

(wS/ots) Siegen 26.05.2026 | In der Zeit vom 17.05.2026 bis Sonntag (24.05.2026) sind mehrere Kellerabteile in zwei Häusern in der Adolf-Sänger-Straße in Geisweid aufgebrochen worden.

Ersten Erkenntnissen zufolge verschafften sich der oder die unbekannten Täter gewaltsam Zugang zu den Kellerabteilen. Von dort aus wurden unter anderem E-Bikes entwendet.

Die Höhe des Sachschadens ist Gegenstand der Ermittlungen, die das zuständige Kriminalkommissariat übernommen hat. Zeugen werden gebeten Hinweise unter der Rufnummer 02732 / 909 – 0 entgegen.

Symbolfoto
Werbepartner der Region – Anzeige

In eigener Sache

Hat Ihnen der Beitrag gefallen?

Unser wirSiegen-Team ist rund um die Uhr für Sie in Siegen und der Region unterwegs — und das kostenlos für alle Leser. Recherche, Fotos vor Ort, Technik und Deutschlands sagenhaft günstiger Super-Sprit 😉 kosten uns allerdings einiges an Zeit und Geld. Wenn Ihnen gefällt, was wir machen, motiviert uns ein kleiner Beitrag riesig — und hilft uns, weiter dranzubleiben. Schon der Preis eines Kaffees zählt.

Beträge für Handys, Autos und Mehrfamilienhäuser gehen natürlich auch 😉

Sicher per PayPal · auch ohne PayPal-Konto · einmalig oder regelmäßig

Teilen Sie
Vorheriger Beitrag Pfingstkontrollen im Kreis Siegen-Wittgenstein: 260 von 4.401 Fahrzeugen zu schnell – zwei Kradfahrer fallen besonders auf

Anzeige

Archivkalender

Mo. Di. Mi. Do. Fr. Sa. So.
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
« AprilJuni »

Copyright © 2025 wirSiegen.de - Alle Rechte vorbehalten