Pfingstkontrollen im Kreis Siegen-Wittgenstein: 260 von 4.401 Fahrzeugen zu schnell – zwei Kradfahrer fallen besonders auf

(wS/ots) Kreis Siegen–Wittgenstein 26.05.2026 | Das Pfingstwochenende lockte bei strahlendem Sonnenschein zahlreiche Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer in die Kurven und auf die Straßen des Kreisgebiets. Die Polizei Siegen-Wittgenstein war vorbereitet und führte verstärkte Geschwindigkeits- und Verkehrskontrollen durch – mit deutlichem Ergebnis.

4.401 Fahrzeuge gemessen – jedes siebte zu schnell

Insgesamt wurden im Rahmen der Kontrollmaßnahmen 4.401 Fahrzeuge einer Geschwindigkeitsmessung unterzogen. Dabei fiel jedes siebte Fahrzeug negativ auf: 260 Fahrerinnen und Fahrer waren zu schnell unterwegs und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen.

Zwei Kawasaki-Fahrer als traurige Spitzenreiter

Besonders auffällig waren zwei Motorradfahrer, die die Kontrollen zu drastischen Konsequenzen führen.

Der erste Fall ereignete sich in Weidenhausen, wo auf einem Streckenabschnitt eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h gilt. Eine Kawasaki wurde dort mit 96 km/h gemessen – nahezu doppelt so schnell wie erlaubt. Den Fahrer erwartet laut Bußgeldkatalog eine Geldstrafe von 400 Euro sowie ein zweimonatiges Fahrverbot.

Der zweite Ausreißer wurde auf der HTS registriert: Dort gilt eine Beschränkung von 80 km/h – der Kawasaki-Fahrer war mit 120 km/h unterwegs. Auf ihn kommen eine Geldstrafe von 180 Euro sowie ein Punkt in Flensburg zu.

Polizei mahnt zur Vernunft

Die Polizei Siegen-Wittgenstein nutzt die Ergebnisse des Wochenendes für einen eindringlichen Appell an alle Verkehrsteilnehmenden: Geschwindigkeitsbegrenzungen, Überholverbote sowie Vorfahrts- und Vorrangregelungen sind verbindliche Vorschriften – keine Empfehlungen. Nur wenn alle Verkehrsteilnehmer die geltenden Regeln konsequent einhalten, kommen alle sicher an ihr Ziel.

Symbolfoto: wirSiegen.de

