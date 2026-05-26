Windkraft-Transporte live verfolgen: Kreis Siegen-Wittgenstein startet WhatsApp-Kanal

(wS/si) Siegen 26.05.2026 | Durch Transporte von großen Teilen von Windenergieanlagen für Windparks kommt es insbesondere in Wittgenstein immer wieder zu Verkehrsbehinderungen. Bürgerinnen und Bürger haben deshalb vereinzelt bei der Kreisverwaltung nachgefragt, ob es möglich sei, vorab konkretere Informationen über einzelne Fahrten zu erhalten, um sich als Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer besser darauf einstellen zu können.



Diesen Wunsch hat die Kreisverwaltung an die beteiligten Unternehmen herangetragen. Eine verlässliche Vorabinformation zu einzelnen Transporten sei allerdings nur eingeschränkt möglich, da viele Fahrten sehr kurzfristig koordiniert würden und sich Planungen schnell wieder ändern könnten, so die Unternehmen.



Als Alternative stellen die beteiligten Unternehmen der Öffentlichkeit künftig Tracking-Infos zur Verfügung, mit denen einzelne Transporte live verfolgt werden können. Die Kreisverwaltung veröffentlicht diese künftig über einen WhatsApp-Kanal. Interessierte können sich dort dann z. B. über aktuelle Rotorblatt-Transporte in Wittgenstein und deren Standorte informieren.

Der WhatsApp-Kanal trägt den Namen „Windkrafttransporte Wittgenstein“.

WhatsApp-Kanäle finden Nutzerinnen und Nutzer direkt in der App im Bereich „Aktuelles“. Dort können Kanäle über die Suchfunktion gefunden und abonniert werden. Nach dem Abonnieren erscheinen neue Hinweise automatisch in WhatsApp.

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